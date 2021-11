Cote d'Ivoire: Energie et développement durable - Des entreprises soumises à des audits obligatoires, à partir de 2023

« L'efficacité énergétique, c'est comment générer des économies, comment consommer intelligemment. D'où le nom Smart Energy. Chaque année, ce sont 9 millions de kilowattheures économisés, soit 4000 tonnes de Co2 évités pour la planète », a indiqué Jean Baptiste Dotia, ingénieur énergéticien, directeur des opérations de Smart Energy, filiale du groupe Eranove et Cie. C'était à l'occasion du panel qui a marqué le "Salon de l'énergie et du développement durable" placé sous le thème : « Les solutions énergétiques décentralisées, une alternative durable et peu couteuse pour la vulgarisation de l'électricité en Afrique de l'ouest ».

Au cours de ce panel qui a eu lieu, le 16 octobre 2021, dans le cadre du salon de l'énergie et du développement durable, à l'hôtel Radisson Blu, à Abidjan-Port Bouet, M. Dotia a révélé qu'à partir du 1er janvier 2023, les entreprises du secteur tertiaire, du secteur industriel et du secteur de transport auront l'obligation de réaliser des audits. Ce sera le cas, a-t-il annoncé pour certains bâtiments tertiaires qui devront avoir au moins 5% de leur consommation énergétique générée par du renouvelable.

Cette situation découle des initiatives prises par l'Etat dans le secteur électrique et ce, à travers l'arrêté ministériel N°135/ MPEER/ MT/ MCLUB/ MINEDD/ MCI du 25 novembre 2020 portant conditions d'assujettissement des Etablissements consommateurs d'énergie à l'audit énergétique obligatoire et périodique, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d'exercice de l'activité d'auditeur énergétique. Selon M. Dotia, l'Etat ivoirien s'est donné pour objectif d'avoir une puissance de production de 4000 mégawatts à l'horizon 2030. Et de préciser que sur ces 4000 mégawatts, la part de l'énergie renouvelable devrait être de 20%. Alors qu'on est aujourd'hui à 25% d'énergies renouvelables quand on compte les barrages hydroélectriques.

Selon les chiffres disponibles, il a indiqué qu'en Côte d'Ivoire, le niveau d'accès à l'électricité aujourd'hui est de 68% et que d'ici à 2025, le pays devrait atteindre 98% de taux d'accès à l'électricité. Poursuivant, il a rappelé que le programme d'électricité pour tous, en cours a permis l'accès à l'électricité en moins de 5 ans, de 1,2 million d'habitants.

Dans le cadre de l'accompagnement de l'Etat et des initiatives privée et l'Etat de Côte d'Ivoire dans l'exploitation du système électrique ivoirien, l'Etat et les bailleurs de fonds ont lancé une initiative visant a mettre en place 12 mini grids repartis sur l'ensemble du territoire. Il s'agit des mini-réseaux électriques indépendants comme solutions pour l'électrification rurale. « Voilà pourquoi nous remercions le directeur général de la CIE et de la SODECI, M. Ahmadou Bakayoko qui nous a donné cette opportunité de présenter Smart Energy au public et d'apporter notre offre qui vise à générer des économies, améliorer le panier de la ménagère et à structurer et impacter le système électrique ivoirien », s'est réjoui l'ingénieur énergéticien. A l'en croire, aujourd'hui, Smart Energy qui est une porte de solutions et d'offres commerciales a pour mission d'accompagner les entreprises pour atteindre les niveaux de performance énergétique. Tout en réduisant l'emprunt carbone de nos sociétés.