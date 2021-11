Cote d'Ivoire: Awoulaba Côte d'Ivoire 2022 - Le président de l'Ujocci aux commandes du Comité régional du N'Zi

Le président de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire (UJOCCI), Philip Kla, est désormais aux commandes du Comité régional du N'Zi. Son mandat pour présider le Comité régional du N'Zi lui a été décerné par la présidente du Comité Awoulaba Côte d'Ivoire (CACI), Geneviève Dahon.

Longtemps restée en marge des présélections et des participations au concours Awoulaba CI, la région du N'Zi (Dimbokro, Bocanda et Kouassi Kouassikro) fait son entrée en 2022 dans le prestigieux concours de promotion et de valorisation des canons de beauté de type africain. Et pour cette entrée, mandat a été donné à un homme de culture et fils de la région du N'Zi, le président de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire.

En sa qualité de président du Comité Awoulaba de la région du N'Zi, Philip Kla aura pour mission de représenter le CACI auprès des autorités locales, la couverture médiatique de la présélection, la promotion du concours par la mobilisation des autorités, de la population et des opérateurs économiques et sociaux autour du concept.

Pour la bonne conduite de sa mission, le président du Comité Awoulaba région du N'Zi devra s'entourer de présidents dans chacune des trois grandes villes de la région où des présélections locales seront organisées avant la grande présélection nationale le 09 avril 2022 à Dimbokro. Contacté, le président Philip Kla s'est dit honoré et fier de relever cet autre challenge qui va mettre en lumière tous les canons de beauté de sa région. Il a indiqué que de concert avec les autorités et des fils de sa région, il fera de la présélection de la région du N'Zi l'une des plus meilleures du concours.

Philip Kla est fils de la région du N'Zi, précisément de Dimbokro avec pour village, Trianikro. Journaliste au quotidien L'Avenir, il totalise une quinzaine d'années d'expérience dans la presse. Actuel président de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, il est lauréat de plusieurs prix dont celui du meilleur journaliste du concours Bundesliga organisé par StarTimes en 2017. Il est également Ambassadeur de Valeurs pour son engagement et sa participation active à l'UE Magic Tour, décerné en 2019 par l'Ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire et Salif Traoré, le président de la Fondation Magic System.