Cote d'Ivoire: Taekwondo - Me Yacé Jean Marc élu président pour un mandat de 4 ans

Le Maire de Cocody, Me Yacé Jean Marc est le nouveau patron du Taekwondo ivoirien. Il a été élu, ce samedi 30 octobre 2021, président de cette discipline sportive au terme d'une assemblée générale ordinaire et élective organisée au gymnase du Centre sportif ivoiro-coréen à Cocody. 231 clubs votants présents sur les 250 que compte la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) ont pris part à cette assemblée générale. À l'issue du scrutin, il a obtenu 157 voix, soit 68,85%. Jean Marc Yacé, ceinture noir, 5è Dan, succède ainsi à Bamaba Cheick Daniel pour un mandat de quatre ans.

Soulignons également que seuls trois candidats sur les 7 qui étaient en lice, étaient présents. Il s'agit de Me Yacé Jean Marc, Me Appolo Johnson Lelou et Me Bathily Tahirou. Les quatre autres, à savoir Me Zunon Alain, Patrice Remarck, Soumahoro Ibrahima et Keita Amadou ont boycotté cette réunion. Il faut noter que cette assemblée générale ordinaire et élective s'est déroulée en présence des représentants de la World Taekwondo (Fédération mondiale), la Word Taekwondo Africa (la Confédération africaine de Taekwondo) et du ministère de la promotion des Sports et du développement de l'économie sportive.