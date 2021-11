Cote d'Ivoire: Patrick Achi au Festival Adayé Kessiè de Tabagne - « Nous avons fêté ces rites culturels séculaires qui nourrissent la fraternité des hommes »

Le Premier ministre Patrick Achi a pris part au Festival de l'Adayé Kessié, à Tabagne au cœur du royaume Brong. « Nous avons fêté ces rites culturels séculaires qui nourrissent la ferveur et la fraternité des hommes. Ils sont des racines puissantes pour bâtir, pour la Côte d'Ivoire, un avenir de paix et de prospérité », s'est réjoui le Chef du gouvernement ivoirien.

Patrick Achi, a salué, le 30 octobre 2021 à Tabagne (Bondoukou), la valorisation de la culture du peuple Brong par l'organisation du Festival Adayé Kessiè qui participe au rayonnement de la Côte d'Ivoire.

C'était à l'occasion de la célébration de la 6ème édition dudit festival, avec pour thème : " Peuple Brong : bravoure et honneur ". « Je suis heureux de me retrouver parmi vous pour ressentir, grâce à vous, et avec vous, la force et la vitalité de cette culture, don séculaire, à travers l'édition 2021 du Festival Adayé Kessiè », s'est réjoui Patrick Achi. Et d'ajouter que l'Adayé Kessiè célèbre un ensemble de valeurs fortes qui structurent, au-delà du royaume Brong, les rapports entre les communautés vivant en Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres, l'ouverture aux autres peuples et la célébration de la cohésion sociale.

Le Chef du gouvernement a salué en l'Adayé Kessiè, un patrimoine culturel ancestral qui a su se préserver et se perpétuer dans le temps, avec ses valeurs, ses couleurs, ses rythmes et ses danses.

Patrick Achi a félicité les organisateurs pour la promotion de la culture ivoirienne et l'engagement des populations. « Des hommes et des femmes profondément ancrés dans leur tradition, et dans le même temps, résolument engagés sur le chemin du progrès pour le développement, le bien-être de leurs parents et le rayonnement de leur grand pays la Côte d'Ivoire. », a-t-il conclu.