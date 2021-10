Afrique: Hamadou Tidiane Sy récompensé pour sa "contribution inestimable au paysage médiatique africain"

Dakar — Le journaliste sénégalais Hamadou Tidiane Sy, lauréat du prix "Media Leadership" au "Rebranding Africa Forum", organisé récemment à Bruxelles, dédie cette récompense aux professionnels africains des médias et de la communication avec lesquels il partage le rêve de bâtir des médias "libres et crédibles au service exclusif des voix africaines et des Africains dignes et debout".

Le prix de la catégorie "Media Leadership" du "Rebranding Africa Forum", dont la 7e édition a pris fin samedi, a été décerné au directeur de l'Ejicom, l'Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l'Internet et de la communication, à Dakar.

Hamadou Tidiane Sy, également fondateur du site d'information Ouestafnews, a été récompensé "pour sa contribution inestimable au paysage médiatique africain, à travers Ouestafnews, qui s'inscrit dans une démarche de production d'informations fiables à l'endroit de l'opinion publique", indique un communiqué.

Selon les responsables du "Rebranding Africa Forum", le prix décerné au journaliste sénégalais "récompense également son leadership en matière de formation de journalistes et de professionnels de la communication à travers l'Ejicom, établissement devenu une référence en matière de formation des professionnels des médias et de la communication sur le continent".

Sur sa page Facebook, le lauréat dit sortir de sa réserve pour "dire merci aux initiateurs du 'Rebranding Africa Forum' pour cette distinction".

"Le temps de dire merci à chacun de vous pour vos nombreux messages et encouragements (...) Le temps de dire que ce prix me va doublement au cœur en ce qu'il symbolise ce sur quoi je ne transige pas : des médias libres et crédibles au service exclusif des voix africaines et des Africains dignes et debout. Et une Afrique libre, respectée et prospère", a-t-il écrit.

Sy a également dédié cette récompense aux "braves hommes et femmes qui croient" en ce qu'il fait et se trouvent "engagés" avec lui au quotidien dans cette entreprise.

Il affirme, à leur endroit : "Bravo donc aux équipes d'Ouestaf et de l'Ejicom. Mes chers collaborateurs, ce prix est avant tout le vôtre. Celui de nos partenaires et amis aussi."

Hamadou Tidiane Sy estime que "tout professionnel africain des médias ou de la com' qui partage" avec lui les mêmes "rêves", "ambitions" et "folies dans ce domaine peut légitimement s'approprier cette distinction".