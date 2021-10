Sénégal: Anarchie autour des ronds-points et auto-ponts - Allure de ruralité dans la cité

Les vastes opérations de désencombrement pour embellir certaines artères de Dakar peuvent être considérées comme un coup d'épée dans l'eau. Faute de suivi, une anarchie totale prévaut dans des espaces qui ont été libérés.

Le visage qu'affichent les deux voies de liberté 6, menant à la prison camp pénal est hideux, il n'est donc pas beau à voir. Les trottoirs sont encombrés par les vendeurs de divers produits : détergents, denrées alimentaires, jouets pour enfant... Un seul mot d'ordre y règne : tout écouler. Et à tout prix. Les marchandises sont étalées à même le sol, empêchant les piétons de se mouvoir correctement. Les vendeurs de moutons font également partie du décor. Présents sur les lieux depuis la fête de la Tabaski, certains d'entre eux ne sont jamais repartis. L'occupation temporaire tend vers l'installation définitive. Ils ont transformé la place en bergerie. Une anarchie dénoncée par Abdoulaye Diop, un électricien rencontré à Liberté 6. La quarantaine consommée, ce père de famille pense que cette situation est due au laxisme. « Cette place a été libérée il y a quelques mois. Tous ceux qui sont là ont été déguerpis mais, ils sont revenus parce que dans ce pays, on sait prendre les décisions mais, on ne fait pas de suivi après », regrette-t-il avant de s'engouffrer dans le car de la ligne 34 qu'il attendait depuis plus d'un quart d'heure.

C'est le même panorama qui se présente sous le pont de Hann et sur la route de Yarakh. Le désordre est total. La voie publique est occupée de façon anarchique. Des vendeurs d'accessoires d'automobiles sont visibles par-ci, des véhicules stationnés de manière irrégulière par-là. Les vendeuses de lait caillé ne sont pas en reste. Inhalant les gaz d'échappement des moteurs des voitures, elles sont installées presque sur la route. Ces actes d'incivilité et inciviques font partie de ce qui crée les embouteillages sur cet axe très emprunté par les automobilistes.

Les rues, les nouveaux marchés

Moustapha Mbaye ne cache pas son indignation face à cette situation qui, à son avis, défigure le visage de Dakar. « La situation est identique partout à Dakar. Les gens ont transformé toutes les rues et ruelles en marché. Tous les trottoirs sont occupés par les marchands et les mendiants », regrette-t-il avant de rejeter la responsabilité sur les agents municipaux qui, à l'en croire, cautionnent les actes inciviques en faisant payer aux occupants de ces artères des taxes. Une manière de légaliser leur présence sur les lieux. D'ailleurs, cet encombrement de l'espace public ne laisse pas indifférent le Chef de l'État, Macky Sall qui, lors de son discours à l'expo universelle Dubaï 2020 , a demandé aux Sénégalais d'être plus exigeants en propreté tout en annonçant le retour du « cleaning day ». «Nous allons reprendre les opérations de salubrité mais aussi de désencombrement des rues. On ne doit pas occuper la voie publique sous prétexte que l'on doit travailler pour gagner sa vie. On va y remédier avec l'aide des maires, pour que ceux qui y viennent aient envie de rester ou de revenir », avait déclaré le Chef de l'État.

Efforts d'embellissement

Tout n'est pas sombre au tableau cependant. Des efforts sont en train d'être faits pour donner à la capitale un visage radieux. Il existe, à Dakar, des lieux bien aménagés et entretenus au grand bonheur des populations. C'est le cas, par exemple, de l'espace aménagé à l'autopont sis à la cité Keur Gorgui. L'endroit est très propre. Il est bien entretenu. Ndèye Anta Mbaye, étudiante à l'Institut africain de Mangement (Iam) y passe souvent des heures pour se détendre. « Je viens souvent ici pour enlever le stress et prendre de l'air. C'est un milieu bien entretenu et on y respire un bon bol d'air frais », se réjouit-elle. Poursuivant, elle prodigue des conseils à ceux qui fréquentent l'endroit en leur demandant de s'impliquer dans l'entretien. Comment ? « En évitant de jeter les ordures par terre. Il faut déposer les sachets d'eau et les mégots de cigarettes dans les poubelles qui sont placés ici », affieme-t-elle. À quelques encablures d'elle, est assis Moussa Lèye, lui aussi étudiant à l'institut Confucius de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. « J'ai un rendez-vous à la cité Keur Gorgui mais, comme il n'est pas encore l'heure, je suis venu attendre ici. C'est un bel endroit, une belle place pour se reposer », apprécie-t-il, avant de plaider pour l'embellissement de tous les jardins et places publiques pour changer le visage de Dakar. Après l'autopont de la cité Keur Gorgui, cap sur celui de la technopole de Pikine. Ici, la sécurité est gérée par Pape Diockel Mbaye et son équipe. Ils surveillent les lieux pour qu'ils ne soient pas transformés en dortoir ou dépotoir d'ordures. « Nous surveillons la place afin qu'elle ne soit pas assiégée par les vendeurs et les vagabonds. Elle est interdite aux fumeurs de chanvres indiens et aux ivrognes. C'est un cadre pour se reposer mais pas pour vendre ou faire des actes qui importunent les gens », informe-t-il avant de regretter le manque de propreté de certains qui, malgré les poubelles placées sur les lieux, jettent les résidus par terre. « C'est nous qui les ramassons parfois. Il faut que les gens changent de comportements pour préserver ces lieux ».

ABOU BA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CADRE DE VIE ET DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE

« Dans certaines localités, des maires ne jouent pas correctement leur rôle »

Le Directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique, Abou Ba, n'y va pas par quatre chemins. Selon lui, ce sont certains maires qui favorisent l'occupation de la voie publique. « La municipalité doit davantage s'impliquer pour la surveillance de la voie publique. En réalité, c'est une compétence qui leur est dévolue mais, malheureusement, à Dakar et dans certaines localités, des maires ne jouent pas correctement leur rôle. Ce sont eux qui autorisent, parfois, les gens à s'installer sur la voie publique et des stationnements non contrôlés », regrette-t-il. Or, souligne-t-il, de façon claire, « le trottoir n'est pas fait pour être occupé ». D'après lui, la Direction du cadre de vie peut accompagner les mairies dans la libération de ces emprises mais, pour ce qui est de la sécurisation, c'est la mairie qui doit mettre en place une stratégie pour contrôler ces sites. Poursuivant ses explications, il est revenu sur les problèmes des sites qui ont été aménagés et libérés. Il s'agit principalement des ronds-points et des espaces publics. Il avoue qu'un problème d'entretien de ces sites s'était posé. « Le principal problème pour la plupart de ces sites, c'était les arrivées d'eau qu'on n'avait pas aux ronds-points. Il était difficile d'amener l'eau vers ces ronds-points parce que les traversées de route ne sont pas autorisées. C'est la raison pour laquelle on utilisait des citernes pour arroser », explique-t-il.

Il ajoute : « il y avait quelques difficultés mais, récemment, on a acquis une grande citerne pour essayer de régler ce problème. On est en train de reprendre les grilles de protection de ces espaces et ronds-points pour qu'on puisse les embellir ».

Reprise du « Cleaning day » avec un nouveau format

Auparavant, le Directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique avait annoncé que le « Cleaning day » va reprendre le 4 décembre prochain. Au préalable, informe-t-il, « on fera une large concertation avec tous les acteurs du comité national d'hygiène et de lutte contre les encombrements. C'est-à-dire les ministères sectoriels concernés et les 14 gouverneurs pour essayer d'évaluer ce qui a été fait ». Il renseigne également qu'un changement sera opéré dans le format. Il y aura une participation plus inclusive de tous les citoyens et les enfants seront au cœur de ces journées de nettoiement. « On va revenir sur le format avec une plus grande implication des écoles, des collèges et des lycées. On va impliquer davantage les jeunes et les associations mais on mettra le focus sur les élèves de l'élémentaire pour que les enfants puissent grandir avec les changements de comportements », soutient-il avant de renchérir avec cette assertion : « nettoyer, c'est bien mais ne pas salir c'est mieux ».