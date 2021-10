Afrique: Pastoralisme et transhumance en Afrique de l'Ouest - Des coordonnateurs de projet se forment

Un atelier de formation a été organisé du 18 au 20 Octobre, à l'hôtel La Rose Blanche, à Angré.

Une vingtaine d'acteurs exerçant dans le domaine du Pastoralisme et transhumance en Afrique de l'Ouest ont bénéficié du 18 au 20 Octobre, à l'hôtel « La Rose Blanche », à Angré, d'une formation relative à l'utilisation des outils tels que le Géoportail et la bibliothèque numérique.

Il s'agit de coordonnateurs et points focaux techniques du projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest (Prédip).

Initié par le Comité permanent de lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (Cilss) et à ses partenaires, cet atelier avait pour but de permettre aux participants, venus de divers pays sahéliens de l'Afrique de l'Ouest, l'atelier avait pour objectif de présenter aux partenaires et acteurs du Prédip, les produits ad hoc élaborés pour la gestion de l'information spatial et pastoral. Il visait également à initier les participants à l'utilisation des outils comme le géo-portail régional et la bibliothèque numérique, mais aussi de recueillir leurs appréciation et suggestions pour améliorer les outils.

A la cérémonie de clôture de l'atelier, le ministre auprès du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, chargé de l'Intégration africaine, Alcide Djédjé était représenté par Hubert Bié, secrétaire permanent du comité national Cilss de Côte d'Ivoire.

Il a noté que les problèmes du pastoralisme et de la transhumance semblent s'exacerber partout en Afrique de l'Ouest et du Centre, en dépit de l'intérêt économique multiforme que ce mode d'élevage pourrait engendrer.

« Le Prédip a été conçu et mis en œuvre en guise de réponse pour contribuer à trouver des solutions durables aux problèmes de la mobilité du bétail et aux nombreux conflits aux conséquences désastreuses. Il vise à renforcer la contribution du pastoralisme et de la transhumance à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au développement socio-économique équitable et à l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest », a-t-il souligné.

Ajoutant que la mise en place du Géo portail de l'information sur les ressources pastorales, devra mettre en réseau et en synergie, les différents outils existants, en vue de contribuer à améliorer l'accès à une information technique fiable et pertinente pour différents groupes d'acteurs impliqués dans le pilotage du pastoralisme, incluant les éleveurs.