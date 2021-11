Cote d'Ivoire: Guiglo - Une entreprise thaïlandaise offre des kits à des élèves

Kati, un village situé sur l'axe Guiglo-Taï a abrité, samedi dernier, la cérémonie de récompense des meilleurs producteurs de caoutchouc et des élèves les plus méritants. L'initiative était de Southland Kati Côte d'Ivoire, une filiale ivoirienne de Southland Rubber, une entreprise thaïlandaise.

Les meilleurs élèves du village, ont reçu plusieurs kits scolaires et des enveloppes dans le but de les inviter à redoubler d'efforts. De plus, Liu Lawrence, manager général de Southland Kati Côte d'Ivoire, a félicité les producteurs pour leurs performances. Il les a encouragés à travailler davantage, en offrant des engins roulants, des atomiseurs et des bons d'achat de matériels agricoles à une quinzaine de coopératives agricoles. Aux femmes du village, il a offert un tricycle afin de mener à bien leurs activités.

Liu Lawrence a procédé ensuite à l'inauguration d'une infirmerie, entièrement équipée par son entreprise. Avant d'annoncer la construction très prochaine, d'un forage d'adduction en eau potable pour le plus grand bonheur des habitants de Kati. Selon lui, à travers ces dons, l'entreprise entend redistribuer les richesses produites en vue de traduire sa politique sociale.

Les bénéficiaires ont salué l'initiative et n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au donateur et aux autorités administratives, politiques et coutumières présentes à cette cérémonie.