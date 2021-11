Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer du sein - Le Lions Club International Abidjan Océan et le CNRAO unissent leurs efforts

Le Lions Club International Abidjan Océan et le Centre National d'Oncologie Médicale et de Radiothérapie Alassane Ouattara (CNRAO), sis derrière le Chu de Cocody, ont signé, le vendredi 29 octobre 2021, une déclaration d'intention et de collaboration en vue des efforts conjoints pour la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire.

Les deux organisations étaient représentées au plus haut niveau, respectivement par le Professeur Judith Didi Kouko-Coulibaly, Directrice du CNRAO et Le Lions Abou Cissoko, Président du Lions Club International Abidjan Océan.

Ce rapprochement vise à créer des synergies pour des interventions opérationnelles, soutenir le CNRAO dans ses œuvres sociales en direction des patientes démunies et tirer parti des initiatives et des plateformes de sensibilisation, formations et d'échanges sur les cancers féminins.

Le cancer du sein est un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire. En effet, avec un taux de mortalité estimé à plus de 50%, cette maladie touchait déjà en 2017 selon les données GloboCan (Oms) , 12.000 personnes en Côte d'Ivoire. En 2020, cest 3.306 nouveaux cas sont enregistrés dont 1786 décès.

Le Lions Club International est une association de bénévoles engagés pour servir les communautés, surtout les plus défavorisées. Il faut noter que les Lions croient que même les plus grands défis peuvent être surmontés par la force de la bienveillance.

Près de 1,5 million de Lions dans le monde sont organisés en clubs et mobilisés pour ou contre des causes dont la malnutrition, le diabète, la vue, lenvironnement et le cancer infantile.

Pour atteindre ses objectifs de Club service, le Lions Club Abidjan Océan, fort de ses 35 membres, initie et met en œuvre des projets de soutien aux populations les plus vulnérables. Sensible à la question du genre, le Lions Club Abidjan Océan s'est engagé pour la lutte contre le cancer du sein.

C'est pourquoi il a initié en 2020, le projet « Collecte de fonds Octobre Rose » avec pour objectif, de contribuer à la lutte contre le cancer du sein. Il se veut complémentaire aux actions déjà menées dans la lutte contre cette maladie.

Un partenariat à long terme avec le CNRAO, qui a un volet social pour soutenir les patients vulnérables, est envisagé.

"Cette signature marque le debut dune longue et fructueuse marche côte à côté des deux institutions au service des femmes vunérables atteintes du cancer du sein", a indiqué Abou Cissoko, Président du Lions Club International Abidjan Océan. Et d'ajouter: "Nous annonçons les couleurs avec ce chèque de 2.230.000FCFA. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible et nous invitons toutes les bonnes volontés à nous rejoindre, car ensemble nous sommes plus forts. Les montants des prochaines donations doivent le démonter et cest un challenge pour tous."

Le Professeur Judith Didi Kouko-Coulibaly, Directrice du CNRAO, a tenu à remercier le Lions Club Abidjan Océan pour avoir choisi le centre CNRAO dans le cadre de leurs actions sociales. "Notre centre est ouvert à tous car le combat contre les cancers se gagnera collectivement. L'État agit afin que le cancer ne soit plus un drame mais comme toute maladie chronique. Le cancer se guérit surtout sil est vite détecté et pris en charge. L'État fait dénormes efforts pour assurer la gratuité sur certains traitements très coûteux. C'est louable et il doit être accompagné. Et l'exemple du Lions Club Abidjan Océan doit faire tache d'huile afin que les femmes les plus vunérables puissent bénéficier davantage de prise en charge adéquate. C'est ensemble avec l'État que nous y arriverons ", a déclaré Pr Didi Kouko-Coulibaly.

A noter qu'une formation sur la sensibilisation animée par Pr Didi Kouko-Coulibaly a mis fin à la cérémonie.

Fratmat.info avec sercom Lions Club International Abidjan Océan