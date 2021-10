Afrique: Visite à Dakar de Sheikh Shakhboot Bin Nahyan Al Nahyan - Abou Dhabi veut renforcer ses relations avec le Sénégal

En visite d'amitié et de travail au Sénégal, le Secrétaire d'État aux Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis (Eau), chargé des questions africaines, Son Altesse Sheikh Shakhboot Bin Nahyan Al Nahyan, a été élevé au grade de Commandeur dans l'Ordre national du Lion jeudi 28 octobre.

Le Secrétaire d'État aux Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis (Eau), chargé des questions africaines a été élevé, jeudi 28 octobre, au grade de Commandeur dans l'Ordre national du Lion par le Président de la République. En visite d'amitié et de travail au Sénégal, Son Altesse Sheikh Shakhboot Bin Nahyan Al Nahyan a été reçu, avant-hier soir, par le Chef de l'État, Macky Sall, à qui il a transmis un message du Président des Émirats, Son Altesse Sheikh Khalifa Ben Zaheid Al Nahyan.

Le diplomate s'est dit honoré d'être de recevoir cette distinction. Cette rencontre a été l'occasion de saluer la montée en puissance des relations entre les deux pays, renseigne la Présidence de la République sur sa page Facebook.

Cette visite d'amitié et de travail, précise le Service de communication de l'Ambassade des Émirats à Dakar, s'inscrit dans le cadre de la volonté d'Abou Dhabi de renforcer les relations bilatérales avec le Sénégal, « considéré comme un partenaire stratégique de premier plan en Afrique ». « Les discussions entre le Sheikh et le Président de la République ont porté sur le partenariat économique avec la volonté affichée des Émirats d'accompagner les efforts de développement économique et sociale du Sénégal, en droite ligne avec le Plan Sénégal émergent (Pse) », précise la même source. Elle informe que des projets d'envergure dans le domaine de l'industrie, du transport aérien, de la logistique, de l'habitat, entre autres, ont été discutés entre les deux parties.

Lors de sa visite au Sénégal, qui s'est déroulé du jeudi après-midi au vendredi matin, le Ministre émirati a également rencontré le Ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Me Aïssata Tall Sall, le Président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et le Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott. Le diplomate émirati chargé des Affaires africaines est en tournée sur le continent. Avant le Sénégal, il était au Rwanda, ensuite au Niger et au Togo. Vendredi, après l'étape du Sénégal, il s'est rendu en Mauritanie et de là, il va regagner Abou Dhabi.