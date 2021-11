Tunisie: Wahbi Khazri - Le Tunisien raconte son but incroyable contre le FC Metz

C'est le but qui fait parler ce week-end. Inscrit samedi par Wahbi Khazri contre le FC Metz à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1, cette réalisation incroyable est sans nul doute celle de la saison.

Un lob de 68 mètres et le but le plus lointain qu'on n'a plus connu depuis la saison 2006-2007.

Félicité par son entraîneur, Wahbi Khazri est d'ailleurs revenu sur ce but après le match.

« Il y a un corner pour Metz, le gardien relance vite. Je fais un effort pour venir aider mes collègues. Le ballon me vient dessus, je le remonte. Metz est bien en place, je n'ai aucune solution de passe et je vois le gardien avancé. J'ai souvent tenté ce geste et là j'ai la réussite qui rentre. Et on s'est souvent moqué de moi pour ça. Mais là, je me dis que c'est la bonne solution. J'ai la réussite qu'il rentre cette fois », a raconté le Tunisien dans des propos rapportés par le Figaro.