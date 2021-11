Mali: Les Nations Unies appellent à la fin de l'impunité contre contre les descendant d'esclaves.

Dans un communiqué publié le 29 octobre à Génève en Suisse, des experts des Nations unies ont estimé qu'Il « est grand temps de mettre fin à l'impunité des attaques barbares contre les "esclaves" au Mali. Ce sont Tomoya Obokata, rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences; Alioune Tine, expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali et Cecilia Jimenez-Damary, Rapporteuse spéciale sur les droits humains des personnes déplacées dans leur propre pays.

Cette énième interpellation des autorités maliennes sur la nécessité de légiférer sur le sujet est consécutive au dernier incident en septembre, lorsque deux jours durant, « des personnes considérées comme des esclaves ont été attaquées par des compatriotes maliens qui s'opposaient à ce qu'elles célèbrent la fête de l'indépendance », quand bien même elles avaient retardé leurs célébrations d'une semaine pour éviter des problèmes. Les agresseurs auraient utilisé des armes à feu, des haches, des machettes et des bâtons et ils ont attaché certains des soi-disant « esclaves » avec des cordes avant de les battre sévèrement. Les accrochages auraient fait un mort et au moins 12 « esclaves » blessés. Et au moins 30 personnes des deux côtés ont été arrêtées et la Gendarmerie a ouvert une enquête.

Les experts demandent donc « une enquête impartiale et transparente et que justice soit rendue aux victimes ». « Les auteurs d'actes esclavagistes doivent répondre de leurs crimes. Les agents de police et de gendarmerie ainsi que les juges pourraient faire beaucoup pour mettre fin à l'impunité s'ils appliquaient les lois existantes en vertu desquelles les attaques contre les soi-disant esclaves constituent des infractions punissables », ont précisé les experts de l'Onu.

Pour rappel, certaines personnes naissent en esclavage au Mali parce que leurs ancêtres ont été capturés comme esclaves et que leurs familles « appartiennent » aux familles propriétaires d'esclaves - appelées « nobles » - depuis des générations. Les « esclaves » sont contraints de travailler sans rémunération, peuvent être hérités et sont privés des droits humains fondamentaux.