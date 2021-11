Burundi: Un adolescent aveugle raconte son parcours scolaire

La Fondation Uwiragiye prend en charge des enfants aveugles et malvoyants de l'école primaire jusqu'à l'université.

Berthin Nishimwe est âgé de 17 ans. Le jeune homme a complètement perdu la vue à onze ans des suites d'une maladie. Pris en charge à la fondation Uwiragiye depuis quatre ans, Berthin a maintenant atteint la classe de sixième. Malgré son handicap, il se montre confiant pour l'avenir :

"J'ai perdu la vue mais j'ai une vision. Un enfant qui ne voit pas peut faire des études et les réussir. J'ai perdu ma vue mais je finirai mes études. Et quand je finirai mes études, je serai médecin."

Issu d'une famille d'agriculteurs du nord du Burundi, Berthin est le seul non-voyant d'une fratrie de six enfants. D'un ton assuré, il affirme que la perte de la vue ne lui pose plus de problèmes :

"Avant, je pensais que je ne pouvais pas étudier comme les autres enfants. Mais jusqu'à maintenant je me sens bien, je suis comme les autres, je peux étudier et j'ai de l'espoir parce je peux faire ce que font les autres. Je suis comme les autres, c'est pourquoi je me sens bien ! Un élève malvoyant est comme les autres, il peut comprendre le kirundi, le français, l'anglais, etc."

"Ce sont des enfants comme les autres"

Sylvie Niragira est à l'origine du projet de création de la fondation Uwiragiye. Cette mère de six enfants défend l'égalité de chances pour tous les enfants, peu importe leurs possibles handicaps.

"J'ai de la compassion et un fort attachement pour les enfants malvoyants. Chaque fois que je me trouve face à un enfant aveugle, j'ai pitié et je ressens pour lui un amour plus profond. C'est ainsi que j'ai décidé de les aider. Même s'ils sont malvoyants, ce sont des enfants comme les autres. Ma vision c'est de les aider à étudier et à vivre heureux. Quand je les observe à la fondation, je constate que ces enfants sont très heureux."

Le centre dispose d'un internat qui héberge 87 jeunes dont quatre étudiants. Pour mieux accompagner ces enfants, la fondation Uwiragiye a besoin de matériels scolaires adaptés aux aveugles. Aussi, en plus d'une chapelle, la fondation compte ériger une clinique où les enfants peuvent être soignés et implore toute bonne volonté à s'engager en faveur des aveugles et malvoyants.