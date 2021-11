Angola: João Lourenço s'exprime mardi à la COP26

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, prend la parole ce mardi, dans la ville de Glasgow (Écosse), lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), pour présenter la vision du pays et les actions en cours dans le domaine environnemental.

João Lourenço va intervenir lors de la séance du matin, au cours de laquelle 57 interventions de chefs d'État et de gouvernement et de leurs représentants sont prévues.

La COP26 connaîtra la présence de Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, Emmanuel Macron, de France, Angela Merkel, chancelière d'Allemagne, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, ainsi que le prince de Monaco, Alberto II. Le premier ministre indien, Narendra Modi, ainsi que le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, participeront également à cet événement mondial.

Lors de la séance d'ouverture, qui a eu lieu lundi, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré qu'il était temps d'en dire assez, car les six dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées et la « dépendance aux carburants fossiles » pousse l'humanité sur l'abîme.

Il a rappelé que l'élévation du niveau de la mer a doublé au cours des 30 dernières années, les océans sont plus chauds que jamais et les zones de la forêt amazonienne émettent déjà plus de carbone qu'elles n'en absorbent.

Pour sa part, le premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que l'humanité avait depuis longtemps remonté le temps sur le changement climatique, "et si nous n'agissons pas maintenant, il sera trop tard".

Il a ajouté que « l'Accord de Paris représentait une bouée de sauvetage pour l'avenir climatique mondial », d'où la nécessité de « faire le nécessaire pour sauver la planète », puisque l'humanité a tout ce dont elle a besoin, de la technologie, des investisseurs et de la communauté internationale, donc le réunion à Glasgow doit être le moment de commencer la lutte, en fait, pour le changement climatique.

La COP26 a lieu avec un an de retard, en raison de la pandémie de Covid-19, et vise à réfléchir et alerter les Nations sur l'impact du réchauffement climatique.