Maroc: Appel à la mise en place d'une instance scientifique pour assurer la préservation du manuscrit islamique africain (Symposium)

Abuja — Les participants au Symposium scientifique international de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, organisé du 29 au 31 octobre à Abuja, au Nigeria, ont recommandé la mise en place d'une instance scientifique pour assurer la maintenance et la préservation du manuscrit islamique africain, et superviser son inventaire, son indexation et sa numérisation.

La recommandation a été faite dimanche soir à l'issue des travaux de ce symposium tenu sous le thème "Le patrimoine islamique africain: Mémoire et Histoire", avec la participation de plus de 400 oulémas, penseurs et chercheurs marocains et africains.

La rencontre a plaidé aussi en faveur de l'organisation de sessions de formation sur l'investigation liée aux manuscrits africains et à la préservation du patrimoine islamique africain dans les pays africains, afin de vulgariser les sciences portant sur le sauvetage et la préservation du manuscrit.

Les participants ont également appelé à l'établissement d'accords de partenariat entre les bibliothèques africaines et internationales pour préserver le manuscrit africain.

L'accent a été mis en outre sur l'importance de l'organisation de séminaires et d'autres journées d'étude sur le thème du patrimoine islamique africain dans les autres pays africains pour approfondir la réflexion sur les mesures à prendre pour la préservation des manuscrits, la collecte, l'archivage et la conservation du patrimoine oral africain.

Ils ont appelé par la même occasion à la création de catalogues nationaux et régionaux des manuscrits disponibles aux niveaux local, régional et continental, et de préférence à travers un projet de réseau numérique.

Les recommandations comprenaient également une traduction complète en langue arabe de la série de John Hunwick sur la littérature arabe pour l'Afrique en arabe, en plus de l'élaboration d'un plan de restauration et de réparation des bibliothèques où sont conservés les manuscrits.

Dans ses recommandations, le symposium a souligné l'importance de développer des programmes d'étude en science des manuscrits dans les universités, d'assurer des formations sur tous les aspects techniques des manuscrits, y compris la restauration, la préservation et la numérisation, puis d'échanger des fiches bibliographiques entre les bibliothèques africaines à l'instar des bibliothèques étrangères, ce qui va aider les chercheurs et spécialistes à identifier la multiplicité et la diversité des exemplaires du livre du patrimoine manuscrit.

Les participants ont appelé, par ailleurs, à la publication des manuscrits rares et leur authentification quand les motifs et les moyens humains et matériels sont disponibles, et ce conformément à un plan basé sur la définition des priorités, et préparé conjointement auparavant par les centres de recherche et les spécialistes de ce domaine.

L'organisation de ce symposium s'inscrit dans le cadre des objectifs de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains qui veille à la revitalisation du patrimoine culturel islamique africain commun, en le faisant connaître et en œuvrant à sa diffusion, sa conservation et à sa sauvegarde.

Ayant réuni quelque 400 oulémas, chercheurs et universitaires de 34 pays, ce symposium, le premier à l'échelon africain et international, a débattu, trois jours durant, du patrimoine islamique africain, ses composantes, ses étapes de développement, les contributions des différents milieux, ses figures marquantes, notamment les érudits, les Ouléma et les soufis, ainsi que sa force de créativité et ses mécanismes de communication et d'échanges interculturels.

La cérémonie d'ouverture s'était déroulée vendredi en présence notamment du Sultan de Sokoto, président du Conseil supérieur des Affaires islamiques du Nigéria, Muhammad Sa'ad Abubakar, du ministre du Territoire de la capitale fédérale du Nigéria, Muhammad Musa Bello, de l'Ambassadeur du Royaume du Maroc au Nigeria, Moha Ou Ali Tagma, l'Ambassadeur du Nigeria au Maroc, Al-Bashir Ibrahim Saleh Al Hussaini, des ambassadeurs de pays arabes et africains accrédités à Abuja, du président de la Section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains au Nigeria, Cheikh Sharif Ibrahim Saleh Al-Hussaini, des présidents des sections nationales de la Fondation, ainsi que d'autres personnalités éminentes.