Tunisie: Les Journées Cinématographiques de Carthage amènent le cinéma aux prisonniers

Le plus grand festival de cinéma tunisien a débuté samedi 30 octobre. Les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) se veulent une vitrine des cinémas africains et arabes. En plus de l'événement officiel, le festival pousse aussi les portes des prisons tunisiennes. Les détenus tunisiens ont donc la possibilité, eux aussi, de visionner des films en compétition.

En quelques secondes, les voilà transportés à la frontière syro-jordanienne. C'est un film tourné dans un camp de réfugiés qui est projeté ce matin-là.

Une petite centaine de détenus tunisiens assistent à la projection. Parmi eux, Jihene, emprisonnée depuis trois ans et demi et qui a encore quatre ans à passer sous les barreaux :« J'ai aimé ce film parce que bien qu'il nous parle à nous détenus. On voit des personnes vivre dans un endroit fermé, mais qui vont au bout de leurs rêves malgré tout. Cela veut dire que tout est possible. Même si je suis enfermée, je peux être une force vive pour la société finalement. »

Du cinéma pour 14 000 détenus

Sept ans maintenant que cet événement est organisé en partenariat avec l'Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT) représentée par Gabriele Reiter. Cette année, et c'est une première, quelques détenus sont autorisés à quitter la prison pour assister au festival en toute liberté. « L'objectif le plus important, c'est d'amener aux détenus un moment de détente, de les faire participer à quelque chose qui est vraiment chouette, nous explique Gabriele Reiter. Toute la Tunisie est ravie quand les JCC ont lieu ; en prison aussi. Les réalisateurs, les acteurs viennent débattre (avec les détenus)t et c'est très appréciés. »

En tout, ce sont dix films, courts et longs métrages, qui seront projetés dans les prisons tunisiennes pendant une semaine. Quelque 14 000 détenus - soit plus de la moitié de la population carcérale tunisienne - vont ainsi voir le cinéma venir à eux.