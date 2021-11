Burkina Faso: Situation sécuritaire - Le Gulmu appelle à l'état de siège

La situation sécuritaire de notre pays ne fait que se dégrader avec son corollaire de malheurs et de misère. Les fils et les filles de la région de l'Est, sous l'emprise des terroristes, appellent à travers la déclaration qui suit à la mobilisation générale et à la prise de mesures par l'Etat, y compris la déclaration de l'état de siège.

- Considérant la situation sécuritaire totalement dégradée, marquée par l'occupation spatiale de la quasi-totalité de la région de l'Est par des groupes armés terroristes ;

- Constatant la quasi-absence de l'Etat caractérisée par la fermeture des mairies, préfectures, commissariats de police, postes forestiers, bureaux de douanes, hauts-commissariats et autres structures techniques déconcentrées de l'Etat ;

- Au regard de la dégradation profonde du tissu économique et social caractérisée par la fermeture des infrastructures sociales de base (CSPS, écoles et autres infrastructures éducatives), des institutions bancaires et financières et la suspension de certains projets au développement ;

- Constatant le niveau d'enclavement de la région de l'Est caractérisée par un réseau routier en état de dégradation avancée, notamment les tronçons Gounghin-Fada N'Gourma, Fada N'Gourma-frontière du Niger ; Fada N'Gourma-Pama et Pama-frontière du Bénin, favorisant la pose d'engins explosifs improvisés qui restreint la mobilité des FDS et des populations ;

- Notant que les activités économiques, le transport et la mobilité des personnes sont de plus en plus contrôlées par des groupes armés terroristes ;

- Considérant que ces actes terroristes plongent les populations dans la famine, la détresse, la misère, le désarroi conduisant certaines, par instinct de survie, à s'engager aux côtés des groupes terroristes ;

- Constatant que dans la région de l'Est, les groupes armés terroristes contrôlent les axes routiers principaux et secondaires, les réserves forestières, les montagnes et certaines infrastructures étatiques ;

- Notant la léthargie de l'État à réagir face aux cris de désespoir des populations qui l'ont maintes fois interpellé, provoquant ainsi un déficit de confiance entre les FDS et les populations, entre l'État et les populations de la région de l'Est ;

- Très préoccupés par le présent et engagés pour l'avenir et le devenir de notre région.

Nous, filles et fils de la région de l'Est, issus de tout parti politique, de toutes confessions religieuses, coutumières et de toutes ethnies confondues, animés d'un fort ressenti que l'État a abandonné la région entre les griffes des groupes armés qui terrorisent, harcèlent, spolient les biens, violent les femmes et les jeunes filles et tuent les populations ;

Interpellons l'État sur l'extrême urgence :

- de déclarer l'état de siège dans la région de l'Est et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'armée et les populations travaillent en étroite collaboration pour extirper l'hydre terroriste dans les moindres confins de la région ;

- d'engager et d'achever dans les plus brefs délais, la construction et/ou la réhabilitation des principaux axes routiers de la région ;

- de poursuivre le recrutement des VDP en nombre suffisant, leur formation, leur équipement en matériel adéquat et leur encadrement à travers des structures indiquées pour combler le déficit en maillage sécuritaire ;

- d'opérationnaliser les comités communaux de sécurité (CCS) ;

De ce qui précède :

- Nous nous inclinons devant la mémoire des victimes (FDS, VDP et civils) du terrorisme dans notre région et sur l'ensemble du territoire national ;

- Saluons le dévouement, la bravoure et les sacrifices de nos braves FDS, VDP et des Initiatives locales de sécurité (ILS) déjà observés sur le terrain ;

- Suggérons que les ressources allouées aux prochaines échéances électorales de mai 2022 soient réaffectées au recrutement, à la formation et à l'équipement des VDP pour la sécurisation et la défense des communes de la région de l'Est ;

- Sonnons la mobilisation générale de toutes les filles et de tous les fils du Gulmu pour un sursaut unitaire et patriotique, quel qu'en soit le sacrifice, pour sauver notre chère région.

Ouagadougou, le 24 octobre 2021

Ont signé, des filles et des fils des cinq provinces de la région de l'Est

- Elus nationaux

- Elus locaux

- Personnes-ressources

- OSC de femmes et de jeunes

- Autres OSC du Gulmu

Ont signé

Elus locaux

Paripouguini LOMPO

Jean Claude LOUARI

Pierre Claver SOUBEIGA

Abdoulaye LOMPO

Christophe OUOBA

Diadama Amidou COMBARY

Lamoudi YONI

Adolphe LANKOANDE

Bandiba LANKOANDE

Diabindo Tindano

Kouamba BOURGOU

Tibandiba SOGLI

Charles SAMPALGOU

Daniel NADINGA

Augustin TANKOANO

Aminata LOMPO

Fidèle K. OUOBA

Alain B. TANKOANAO

Henri OUALI

Diaboado COMBARI

Aissatou TANKOANO/THIOMBIANO

Kondjoa YONLI

Madjoa Jérémie ONADJOA

Aguima THIOMBIANO

Lenga THIOMBIANO

Kirsi THIOMBIANO

Abel LOMPO

Kanfrini LOMPO

Elus nationaux

Ousmane BOLY

Innocent COULIDIATI

Charles LANKOANDÉ

Georges NAMOANO

Salifou POUBERE

Abdramane THIOMBIANO

Djingri TRAORE

Hamimpougdi SANGLI

René K. LOMPO

Salifou Blaise TINDANO

Personnes-ressources

Paramanga E. YONLI

Mohamed P. SOGLI

Mathias TANKOANO

Lamoudidia THIOMBIANO

Urbain COULIDIATI

Justine KIELEM COULIDIATI

Harouna TOGUYENI

Parimani SABDANI

Palamanga OUALI

Jean COULIDIATI

Mathieu TANKOANO

Christelle Maimouna THIOMBIANO

Damatou NASSOURI

Pascal THIOMBIANO

Mathieu LOMPO

Boulkindi COULIDIATI

Talaridia THIOMBIANO

Ludovic THIOMBIANO

D. Samuel OUOBA

B. Pascal LOMPO

Labidi OUALI

Maïmouna SAWADOGO/THIOBIANO

Yombo François OUOBA

Lamourdia THIOMBIANO

David OUALI

Lamourdia THIOMBIANO

Pascal THIOMBIANO

Noël THIOMBIANO

Adjima THIOMBIANO

Aziz THIOMBIANO

Dramane Ludovic THIOMBIANO

Roger THIOMBIANO

Abdoulaye THIOMBIANO

Talardia Fulgence IDANI

Salif YADA

Bastalé DAWEGA

Etienne LOMPO

René TANKOANO

Limaba LOMPO

D. Roland TANKOANO

J. Sylvanus OUALI

Fidèle LOMPO

David SAGNAN

Karim LOMPO

Boureima DIALLO

Sophie COMBARY

Amadou BANDE

Patrice DIABRI

Pascal TANDAMBA

Patrice COULIDIATI

Damoani Raphaël LOMPO

René SOUBEIGA

Lazare COMBERE

Emmanuel KUELA

Florent COULIDIATI

Emmanuel LOMPO

Diaboado COMBARY

Kankandja GNOULA

Philippe YONLI

Ousseni KOADIMA

Yombo Paul DIABOUGA

Fimba OUOBA

Samuel OUOBA

David OUOBA

Souglidjoa P. TANKOANO

Ernest THIOMBIANO

Moussa THIOMBIANIO dit Django

Aicha MANLI

Pascal LANKOANDE

Diasso Serge OUOBA

Alizata MONE

Ramatou NAMOANO

Yamindie LANKOANDE

Samuel TANKOANO

Victor D. SAWADOGO

Adama COMBARY

Alidou de YONLI

Bandinia OUALI

OSC et Mouvements

Horeebe Pulaaku

Gurma

CERCLE TINFI