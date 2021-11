Congo-Kinshasa: Collation des grades académiques 2020-2021 - Alexis Kaluwa annonce des nouveautés à l'UCC DON AKAM

La cérémonie de collation des grades académiques pour l'année académique 2020-2021 à l'Université Chrétienne Catholique Don Akam (UCC Don Akam) s'est tenue le week-end dernier dans la matinée, dans la commune de Mont-Ngafula.

Cette année académique a été particulière à cause de la pandémie de la Covid-19 et des mesures sécuritaires prises par les autorités du pays pour freiner la propagation de cette pandémie. Malgré ce contexte, l'UCC DON AKAM a accompli sa mission, celle de conférer des grades aux étudiants du premier et deuxième cycle. A l'occasion, le Recteur Alexis Kaluwa a annoncé de nouvelles initiatives pour placer son université aux standards internationaux.

Dans son discours, Monseigneur Alexis Kaluwa, Recteur de l'Université Chrétienne Catholique Don AKAM a rappelé le contexte particulier de cette année académique, tant sur le plan sanitaire que économique. Il a eu une pensée pieuse pour les membres du corps académique, scientifique, technique, ouvrier et des étudiants que le Seigneur a rappelés à lui.

Lors de cette double cérémonie de collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2020-2021, le Recteur de l'UCC DON AKAM a annoncé la mise en œuvre dès l'année académique 2021-2022, d'une bibliothèque moderne et l'intégration de son établissement au système éducatif de Licence-Master-Doctorat (LMD).

Il a aussi réaffirmé l'obligation pour son institution privée de respecter les instructions du ministre de tutelle relatives à la réforme de ce secteur, en soulignant le leadership de la pédagogie de réussite joué par son établissement dans la formation de la jeunesse depuis plusieurs années.

La construction des homes modernes pour loger des étudiants, d'un guest-house pour les professeurs visiteurs et l'élargissement d'autres infrastructures ainsi que la lutte contre les antivaleurs pour promouvoir les valeurs cardinales aux quelles l'UCC-DON AKAM milite, sont là autant de grands projets annoncés par le Recteur Kaluwa.

Pour sa part, le Professeur Albert Mwambayi Cibamba, secrétaire général académique de l'UCC-DON AKAM, a fait le rapport académique de l'année 2020-2021, il a évoqué le respect du calendrier académique, le renforcement de la coopération interuniversitaire, les enseignements de qualité dispensés et d'autres activités académiques, faisant d'un bilan positif de l'année académique clôturée.

Il a invité les travailleurs et d'autres candidats qui veulent élargir leurs connaissances, de venir s'inscrire au sein de cette alma mater qui organise les filières en vacations jour et soir. Au total, 11 lauréats ont reçu leurs diplômes parmi lesquels, 8 licenciés et 3 gradués après leur réussite à la première session en sciences de la santé, économie de gestion, sciences de l'information et de la communication, sciences politiques et administratives, sciences informatiques et du droit.

Notons qu'il a par ailleurs, exhorté les lauréats à être des ambassadeurs de l'Université Chrétienne Catholique Don Akam dans leurs vies professionnelles. Après son adresse, c'était le tour des différents doyens de passer à la proclamation des tous les candidats à la satisfaction des parents et tous les invités.