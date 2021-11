Congo-Kinshasa: Organisation des scrutins, gestion axée sur la complémentarité - CENI - Aussitôt installé, Denis Kadima définit les grandes lignes de sa vision

Les choses vont très vite à la Commission Electorale Nationale Indépendante où le Président entrant, Dénis Kadima Kazadi a pris officiellement ses fonctions vendredi 29 octobre dernier à l'issue de la cérémonie de remise-reprise avec son Prédécesseur Corneille Nangaa.

Au cours de cette cérémonie de passation de pouvoir dans la salle Abbé Apollinaire Malumalu, devant l'assistance composée des Agents et Cadres de la CENI, des chevaliers de la plume et de tous les autres membres du bureau entrant qui ont également pris les commandes conformément à leurs postes respectifs, Dénis Kadima a défini clairement sa vision, au cours de son mot de circonstance, à l'intention de tous les membres du nouveau bureau et de l'ensemble du personnel afin de les inviter à fixer le regard vers l'horizon qui reste l'organisation de bonnes élections en 2023, l'objectif majeur à atteindre. Ainsi, pour en arriver là, Dénis Kadima fixe sa vision autour de la gestion axée sur une collaboration étroite avec toutes les parties prenantes au processus électoral ainsi qu'avec les agents et cadres de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Reconnaissant envers l'équipe sortante dirigée par Corneille Nangaa pour le grand travail abattu en organisant les élections de 2021 qui ont permis aux congolais de vivre la toute première alternance pacifique au sommet de l'Etat, Denis Kadima a jeté des fleurs à son prédécesseur ainsi qu'à tous ses collaborateurs et pour leur dextérité et leur sens d'ingéniosité. « Au nom de la plénière et au mien propre, je réitère nos sincères félicitations au Bureau sortant.

Vous n'avez pas démérité. Grâce à votre dextérité et ingéniosité, vous avez innové en introduisant le recours à la machine à voter dans notre système électoral d'une part, et d'autre part, vous avez réalisé le pari d'offrir, pour la première fois, à la RDC, une alternance politique pacifique. Aujourd'hui, vous partez sans vraiment partir. La plénière ainsi que moi-même ne manquerons pas, chaque fois que de besoin, de recourir à votre expérience et expertise», a déclaré Dénis Kadima qui, juste après le départ de son Prédécesseur, a dirigé à huis-clos la plénière inaugurale au cours de laquelle il a déballé la feuille de route de son mandat à la tête de la Centrale électorale.