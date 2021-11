Ile Maurice: Shakeel Mohamed, la trottinette et les questions qui trottent dans la tête

interview

Sous un soleil timide, sa banane gominée pourfendant la bise légère, tel Zorro version écolo, il a débarqué de nulle part sur son engin électrique, au Parlement, mardi. Masqué, il ne portait pas de cape mais un «palto-kostim» et la cravate. Son sac au dos, ses petits souliers vernis servant de levier de vitesse, de 'gouvernail'. Ce qui n'a pas manqué d'attirer regards, commentaires, «likes», critiques et questions... Nous lui en avons posé quelques-unes.

La première question qui nous trotte dans la tête : la balade à trottinette, c'était pour protester contre le Petroleum Bill ? Pour faire l'intéressant ?

Non, non, pas du tout, ce n'était pas pour protester contre ce projet de loi. J'étais en vacances à Paris récemment et j'ai été témoin de ce 'mouvement', cela m'a frappé, séduit. Le gouvernement, la mairie, les citoyens, se mobilisent de plus en plus pour trouver des moyens de protéger l'environnement. Tout le monde agit, on ne se contente pas de parler. Ils organisent des journées sans voiture, ils ont de vraies zones piétonnes, des pistes cyclables. De plus en plus de gens se déplacent ainsi à vélo, à trottinette. J'ai commencé à en faire là-bas et je me suis dit pourquoi ne pas continuer sur ma lancée ici...

Certains ne vous croiraient pas, vous diraient not even a jhaant. N'est-ce pas un peu hypocrite, alors que le reste du temps vous circulez dans votre grosse berline assoiffée d'essence ?

Il y aura toujours des critiques, qu'importe, il faut bien se bouger à un moment. Eh oui, je circule dans ma berline, car je ne peux pas utiliser ma trottinette sur l'autoroute, je finirais probablement sous quatre roues et des jantes. En fait, la trottinette électrique est un engin intra-urbain, qu'on peut utiliser dans les rues 'secondaires' des villes, en centre-ville, notamment, pour éviter la congestion routière, pour polluer moins.

Vous venez de l'acheter la trottinette? C'est celle d'un de vos enfants ? Combien ça coûte ?

C'est une trottinette électrique pour adultes. Je l'ai depuis deux mois environ et elle coûte quelque Rs 30 000. Elle a une autonomie de 80 kilomètres, dépendant de la vitesse à laquelle on roule.

Vous avez trottiné de chez vous jusqu'au Parlement ou la trottinette était-elle planquée dans le coffre de votre voiture au coin de la rue ?

Elle est en permanence dans le coffre de ma voiture, qui est garée près de mon bureau, situé à la Sterling House. Je me rends à la Cour suprême à trottinette, à la cour intermédiaire, au ministère du Travail ; je suis allé déjeuner à l'hôtel Labourdonnais dessus. J'essaie autant que faire se peut de l'utiliser. Pour info, alors que cela me prend d'habitude 20 minutes en voiture pour me déplacer de mon bureau jusqu'au Parlement, à trottinette, cela me prend entre 5 à 6 minutes. Pas mal non ?

Certes. Vous vous êtes entraîné pour le tour de l'île avant d'atteindre votre vitesse de croisière ?

Je suis quelqu'un d'assez sportif et je suis un adepte du vélo, de la moto, etc. J'encourage tout le monde à se mettre à la trottinette, tout le monde peut le faire. Je pense notamment aux étudiants qui pourraient s'en servir pour rallier les stations de métro. Mais encore faut-il qu'il y ait davantage de vraies pistes cyclables, 'trottinettables'; ce n'est pas encore dans notre culture, mais j'espère que cela viendra. J'en ai parlé à mes camarades de parti. Même les membres du gouvernement, je les encourage à s'y mettre aussi; vraiment tout le monde peut le faire...

La trottinette de Monsieur Phokeer, par exemple, aurait-elle un loudspeaker sur la sienne ?

Ça serait pas mal comme ORNI (objet roulant non-identifié) pas vrai ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas si Monsieur Phokeer voudra s'y mettre mais j'encourage une nouvelle fois tout le monde à essayer. Ils pourraient l'adopter.

Était-ce un 'one-off' ou allez-vous désormais vous rendre jusqu'à l'Hémicycle sur votre 'tricycle' qui carbure au courant ?

C'est devenu depuis quelque temps un way of life pour moi, je fais de mon mieux. Eh oui, jusqu'à preuve du contraire, je compte désormais me rendre au Parlement, et pas que là-bas, à trottinette. J'aimerais me dire qu'à la fin du jour, j'aurais donné, modestement, quelque part, l'exemple...