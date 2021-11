Congo-Brazzaville: Littérature - Présentation de "L'intégration des femmes dans la dynamique des institutions militaires"

Préfacé par la première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, le nouvel ouvrage du colonel Aline Olga Lonzaniabeka a été présenté et dédicacé le 29 octobre à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, à Brazzaville.

L'essai de 222 pages, publié aux éditions Hemar, a été présenté devant un parterre d'hommes de lettres et ceux en uniforme, parmi lesquels le Pr Mukala Kadima Nzuji, le Pr Scholastique Dianenga, des colonels Euloge Simplice Lébi (Directeur général des ressources humaines au ministère de la Défense) et Bellarmin Ndongui (commandant en second, chef d'état-major de la Gendarmerie nationale).

Cet ouvrage du colonel Aline Olga Lonzaniabeka est constitué de trois parties et onze chapitres. Il traite, entre autres, de L'Historique de l'émergence des femmes soldats ; La femme au sein du ministère des armées françaises ; Synthèse globale de la condition de la femme militaire dans les institutions ; Emploi des femmes dans l'institution militaire de la République du Congo ; Enjeux de la féminisation.

Préfaçant ce livre, la première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, s'est dite réjouie de la détermination de l'auteure à toujours rendre compte des conditions de la femme congolaise au sein de la force publique, un secteur de la vie nationale peu éclairé, à telle enseigne que d'aucuns en sont venus à penser qu'il lui était réfractaire. « Le colonel Aline Olga Lonzaniabeka a raison d'évoquer les obstacles qui ont retardé l'intégration de la femme dans les Forces armées congolaises (FAC) et qui continuent de freiner son ascension vers les sommets de la hiérarchie militaire.

Parmi ces obstacles, elle relève en tout premier lieu et avec justesse les préjugés que la gent masculine entretient scrupuleusement à l'égard de la femme. Ces préjugés sont en somme liés à la nature de la femme, qui, du point de vue des hommes, ne lui permettrait pas d'exercer le métier des armes, caractérisé par la dureté et les risques de tous genres », a-t-elle écrit. La première dame a émis le voeu de voir le colonel Aline Olga Lonzaniabeka poursuivre ses recherches sur les FAC. « J'attends beaucoup d'elle tout en lui souhaitant bon vent », a-t-elle ajouté.

La femme soldat et l'histoire universelle de figures emblématiques

En effet, c'est après l'aboutissement d'une longue réflexion que l'auteure écrit cet ouvrage dans lequel elle estime que la femme dans les armées doit fournir deux fois plus d'efforts pour être considérée, voire acceptée au même titre que son collègue homme. Pourtant depuis l'incorporation des premières femmes dans les armées jusqu'à ce jour, tout porte à croire qu'elles possèdent les mêmes capacités que les hommes et travaillent avec dextérité à leurs côtés.

Pour le colonel Aline Olga Lonzaniabeka, il est donc légitime de se poser la question sur la manière dont la hiérarchie militaire gère les carrières du personnel féminin. La hiérarchie devrait créer les conditions qui permettront aux femmes d'être formées et d'acquérir des connaissances : des aptitudes qui leur donneront des qualifications requises pour s'épanouir professionnellement. Au lieu de se voiler la face en prétextant la mauvaise qualification des femmes et leur soi-disant incapacité à pouvoir concilier leur vie privée et leur vie professionnelle.

L'auteure écrit également que la femme soldat trouve exemple dans l'histoire universelle de figures emblématiques comme Jeanne d'Arc, héroïne de l'histoire de France, au XVe siècle, et Kimpa Vita, Amina, reine de Zaria guerrière du Nigeria au XVIIe siècle qui se sont opposées à l'occupation de leur pays... Elle a également fait savoir que des changements perceptibles se font voir dans la société avec l'application de la Résolution 1325 des Nations unies. Pour ce qui est des armées de certains pays d'Afrique par contre, elle constate que tout demeure figé.

« Les femmes de la force publique pourront se retrouver en lisant ce livre. En tant qu'écrivaine, je les conseillerai de tenir ferme, de jouer beaucoup sur l'éthique pour nous valoriser en prenant nos responsabilités, dépasser la mêlée et regarder notre carrière, ne pas s'encombrer des aprioris, laisser tomber les préjugées et foncer positivement », a déclaré l'auteure au cours de la cérémonie.

Le colonel Aline Olga Lonzaniabeka est à son deuxième livre. Le premier est intitulé La femme congolaise et la défense de la nation ; le deuxième L'intégration des femmes dans la dynamique des institutions militaires. Le troisième, intitulé Paix et sécurité en Afrique (Rôle des femmes soldats), est en voie de publication.