Congo-Brazzaville: Réforme de l'État - L'Union européenne réaffirme sa volonté d'accompagner le pays

L'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne (UE) en République du Congo, Giacomo Durazzo, a réaffirmé la volonté de son institution d'accompagner ce pays en matière de réforme de l'Etat, au cours d'un entretien avec le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'État, Luc Joseph Okio, le 30 octobre.

L'accompagnement de l'UE au ministère délégué chargé de la Réforme de l'État s'inscrit beaucoup plus dans la rationalisation de la gestion des effectifs de la Fonction publique et de la digitalisation de l'administration au Congo. L'ambassadeur chef de délégation de l'UE a réaffirmé cette volonté à sa sortie de l'échange avec le ministre Luc Joseph Okio.

« Je voudrais remercier le ministre pour cet entretien très chaleureux et très important. Le ministre m'a exposé la raison d'être de ce nouveau ministère qui vient d'être créé et les besoins en termes d'appui de coopération avec l'Union européenne. Notre institution considère qu'effectivement, la question de la réforme de l'État est un aspect très important de notre partenariat. Nous avons échangé sur les possibilités du soutien au ministère et les activités prioritaires. Nous allons sûrement continuer à nous voir et à nous parler pour trouver des voies et moyens afin d'appuyer le ministère dans cette action », a déclaré Giacomo Durazzo.

Quant à la formation du personnel dudit ministère pour mener à bien des réformes de l'État, le diplomate de l'UE a souligné que c'est un aspect qui a été évoqué avec le ministre, tout en indiquant que c'est un vaste chantier. « Il y a beaucoup de travail à faire. Il faudra donc identifier les priorités et voir ça avec d'autres partenaires (puisque nous ne sommes pas le seul partenaire qui s'intéresse aux reformes de l'État) et quels sont les chantiers sur lesquels nous interviendrons plus par rapport à d'autres partenaires », a-t-il fait savoir.

Enfin, sur l'appui technique et financier, Giacomo Durazzo a indiqué qu'il y a des assistances techniques à court et long termes. Il a précisé que l'UE est dans un lancement d'une nouvelle phase de son partenariat avec le Congo à travers la mobilisation du nouvel instrument, car le Fonds européen de développement a pris fin. Dorénavant, l'UE est dans un nouvel instrument appelé « Europe globale » dans lequel, pour le Congo, il sera identifié les réformes de façon globale comme un aspect important de son intervention et de ses priorités.