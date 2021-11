Congo-Kinshasa: Est du pays - Le mouvement des Indignés s'oppose à un énième report de l'état de siège

Pour le mouvement qui pense que l'état de siège se transforme en état d'échec, la purge au sein des forces de sécurité reste un préalable majeur pour la réussite des opérations militaires dans la partie est de la République démocratique du Congo (RDC).

Le Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (Miss- RDC) révèle l'échec de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il s'oppose au onzième report de cet état de siège par l'Assemblée nationale et le Sénat. « L'armée a déjoué, neutralisé, repoussé, capturé, récupéré, libéré. Mais, toujours des morts. A cinq mois, 1 459 personnes tuées, 357 civils emportés, 45 véhicules brûlés, 402 maisons brûlées... Des prorogations sur le sang des victimes. Non à la onzième prorogation aveugle ! », a écrit ce mouvement sur son compte tweeter.

Le MISS- RDC continue, par ailleurs, de préconiser une purge au sein de l'armée et des services de sécurité en vue de mettre fin à la situation d'insécurité et des tueries décriées dans la partie est du pays. Pour les Indignés, en effet, la purge au sein des forces de sécurité reste un préalable majeur pour la réussite des opérations militaires dans cette partie du pays.

A en croire la coordonnatrice de ce mouvement, Nicole Kavira, qui dénonce la persistance des tueries, des prises d'otages et autres actes liés à l'insécurité dans les deux provinces, l'état de siège se transforme en état d'échec. « Malgré cette ossature militaire mise en place, les assaillants continuent à narguer les forces de sécurité en tuant massivement la population.

A l'heure où je vous parle, des corps sont étalés à la morgue de Oïcha... Nous en comptons plus des personnes prises en otage par des assaillants pourtant déjà bien identifiés et cités nommément au cours d'un Conseil des ministres parmi les personnes inconnues soit disant de la population des Banyabwisha alliés aux ADF », a-t-elle souligné. Et de se demander : « Pourquoi alors notre armée dont on nous dit bien outillée, ne passe pas à l'offensive pour déloger ces gens bien identifiés. C'est depuis très longtemps que les Indignés dénoncent cette passivité de l'armée qui frise la complicité ».

Nicole Kavira a ajouté que le peuple a hâte de vivre une véritable purge où des officiers détourneurs des fonds, affairistes, des infiltrés doivent être écartés et subir des sanctions prévues par la loi. Le mouvement demande aux députés nationaux de cesser avec les lois qui distraient, des lois populistes qui écartent la population de l'objectif qui est de mettre fin aux tueries à l'est du pays. Pour Nicole Kavira, qui avertit sur l'imminence des mécanismes de sécurisation populaires, 24 ans de tueries, c'en est trop.