Congo-Kinshasa: Forum spécial de la jeunesse - Kongo Central - Simon-Floribert Mbatshi Batshia, Roger Muaka Muaka et Mambimbi Wan à l'affiche des principaux intervenants

Il sera organisé le 3 novembre prochain à Matadi, chef-lieu de la province du Kongo Central, un forum spécial à l'intention de la Jeunesse avec pour thème : « Ensemble pour une Jeunesse consciente et impliquée ».

Une œuvre d'un regroupement apolitique dénommé « Courant Idéologique des Jeunes Rénovateurs, CIJR, en sigle.

Des orateurs sélectionnés figurent Simon-Floribert Mbatshi Batshia (ancien gouverneur de province et actuellement Député national), Roger Muaka Muaka (Sénateur) et Mambimbi Wan (Député provincial).

Le premier cité interviendra sur la bonne gouvernance; le second planchera sur l'entrepreneuriat des jeunes tandis que le troisième aura à conférer sur l'engagement citoyen.

Unifier et renforcer les liens entre élites congolais, tel est le but principal poursuivi par ce forum, a d'emblée indiqué le président du regroupement » CIJR ». Celui-ci a tenu à préciser qu'en réunissant la majorité des présidents des étudiants des universités et institutions supérieures, des leaders d'associations des jeunes sur les thématiques politiques, entrepreneuriales et sociales,

ce forum se veut un canal à travers lequel chaque jeune présent pourra comprendre ses responsabilités, son devoir et son implication en tant qu'élite.

L'on renseigne que le CIJR demeure ce regroupement apolitique des jeunes, lequel regroupement fait des analyses sur la situation socio-politique du pays dans le but d'apporter des critiques constructives, contributions et autres recommandations. Ainsi, ce forum spécial est plus qu'attendu auprès de la génération montante du Kongo Central devenue avide du vrai changement.