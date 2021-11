Congo-Kinshasa: La situation politique et sociale de la province du Sankuru - Le Collectif des Jeunes Consciencieux du Sankuru réitèrent son soutien à Joseph Stéphane Mukumadi

La jeunesse consciencieuse de la province du Sankuru a réitéré son soutien au Gouverneur de leur province, Joseph Stéphane Mukumadi. C'est au cours d'une déclaration rendue public, le mercredi 27 octobre, au siège respectif de ce collectif, situé dans la commune de Kasa-vubu, à Kinshasa.

Tout en dénonçant le plan machiavélique qui se prépare par certains politiques mal intentionnés de la province pour déchoir le représentant du Président de la République en province, cette même structure demande aux députés provinciaux ainsi qu'au gouverneur de la province, de privilégier l'intérêt supérieur de la province et de son peuple. Pour ce faire, ce Collectif annonce des actions remarquables dans les jours qui viennent.

Déclaration du Collectif

La population de la Province du Sankuru, par la voix du Collectif des Jeunes Consciencieux du Sankuru, s'exprime haut et fort, tout en réitérant son soutien indéfectible à Son Excellence Joseph Stéphane MUKUMADI, Gouverneur de Province. A cet effet, la population de la Province du Sankuru met en garde, les ennemis du peuple, qui sont entrain de manipuler un petit groupe du FCC qui était en train de faire une marche de santé à Lusambo, chef-lieu de la Province, au cours de laquelle, 5 jeunes manipulés se sont plongés dans une sordide et intrigue machination pour rêver débout ou dormir débout comme ceux qui ont pris de la drogue communément appelée à Kinshasa "Bombé", afin de demander éperdument le départ de Son Excellence Joseph Stéphane MUKUMADI, appelé par la population, "Elemboyadelo", c'est-à-dire "l'homme qui est venu essuyer les larmes des filles et fils du Sankuru".

Ainsi, tous ceux qui se servent de tête de pont ou de sous-traitant, pour mettre toujours de la poudre au feu, afin de créer de l'esclandre dans cette province chère à Patrice Emery Lumumba, Ngongo Lutete, André Kisase Ngandu et consorts seront payés en monnaie de singe... .

(Plus ont combat MUKUMADI, plus il devient fort.)

Par cette même occasion, la population de la Province du Sankuru dans sa grande majorité, réitère son soutien indélébile aux actions du Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, lesquelles actions mettent l'homme au centre de toute préoccupation, se résumant par le peuple d'abord.

Du côté de l'Assemblée Provinciale du Sankuru, nous demandons que chacun des députés provinciaux gardent sa bande, et que tout dérapage s'expose aux représailles des ancêtres.

Nos ancêtres, à une heure du matin, de ce jour, à travers le site mystico-spirituel "d'Enyamba la WADI", l'on a, situé en Territoire de "Katako-Kombe", nous ont fait état, qu'ils sont prêts à libérer leurs chiens nocturnes au grand pour faire exécuter leur volonté, ils nous ont aussi instruit, de mettre à mal, tout celui qui combat l'intérêt de notre peuple, lequel est incarné par Son Excellence Joseph Stéphane MUKUMADI.

Ainsi, une mobilisation citoyenne et patriotique se fera dans les jours qui suivent, pour dénoncer, la mauvaise volonté des députés provinciaux et leurs mentors vendeurs d'illusion, qui ont juré mordicus, depuis l'aube, de rendre ingouvernable le Sankuru, qui pour la plupart d'entre eux sont les membres fidèles à l'ancien Président de la République, nous citons Joseph Kabila Kabange, et pour certains, ils sont venus à l'Union Sacrée de la Nation pour faire le repli tactique ou le combat d'arrières garde.

Par ailleurs, après un entretien avec les leaders politiques du Sankuru, nous prenons les propositions dont la teneur suit:

Primo : Que la paix revienne au sein de l'Assemblée provinciale afin de privilégier d'avantage l'unité et le développement de notre contrée, longtemps abandonnée à son triste sort;

Secundo: Les députés provinciaux et le Gouverneur de Province, doivent éviter tout ce qui peut encore créer de l'esclandre dans la province ;

Tertio : Les réunions qui se font à Lusambo et que l'ont qualifié de plénières, doivent cesser jusqu'à l'arrivée au Sankuru, du Président du Bureau d'âge, qui pourrait, dans un délai raisonnable, convoquer une plénière pour l'analyse des pétitions dirigées contre les 4 membres du bureau définitif ;

Quarto : Investir dans un bref délai le Gouvernement provincial ;

Faute de quoi, nous demandons au Président de la République, détenant la guillotine constitutionnelle de faire la dissolution de l'Assemblée Provinciale, pour que le peuple souverain retourne aux urnes pour choisir de nouveau, leurs représentants provinciaux, qui pourraient nous conduire vers la destinée, qu'est la stabilité, la paix de la Province ainsi que la volonté de vivre ensemble qui pourrait nous apporter un développement harmonieux.

Cette décision servira de catalyseur de développement pour toutes les provinces du pays.

Fait à Kinshasa, le 27 octobre 2021.

Les délégués de 6 territoires:

Territoire de Katako-Kombe : WANDJA OTSHUDIAMBOLO Pierre.

KOLE : NDJONDJO Gilbert

LOMELA : IYOKO BOWAYE Et JP BOKASA

LODJA : EDDO POLE;

LUSAMBO : KABAMBA TSHYABILO Jean-Paul;

LUBEFU : WEMBOLOWA KASENDE Martin

Cicéron OWAMBA, Président National du Collectif des Jeunes Consciencieux du Sankuru.