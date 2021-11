Congo-Kinshasa: L'UNICEF lance un appel de 4,4 millions de dollars pour répondre à la dernière épidémie de la maladie à virus Ebola au Nord-Kivu

L'UNICEF a besoin de 4,4 millions de dollars pour financer son intervention d'urgence contre la maladie à virus Ébola à Beni, situé dans la province orientale du Nord-Kivu en République démocratique du Congo (RDC).

Ces fonds permettront à l'UNICEF d'intensifier rapidement sa réponse à l'épidémie, de promouvoir des interventions intégrées pour sauver des vies, de mettre en œuvre une approche communautaire pour apporter un soutien rapide et efficace pour les communautés et pour les enfants affectés, et de renforcer les activités de prévention et de préparation.

Déclarée le 8 octobre, cette deuxième résurgence de la maladie à virus Ébola pour l'année 2021, a déjà infecté Sept personnes - dont trois enfants de moins de cinq ans - cinq sont décédés dans la zone de santé de Beni, dans la province du Nord-Kivu.

Dans le cadre de sa contribution au plan de réponse à Ebola mené par le ministère de la Santé Publique congolais, l'UNICEF et ses partenaires vont :

Renforcer les mesures de prévention et de contrôle des infections dans les centres de santé et autres espaces de services sociaux, et promouvoir de meilleures pratiques d'hygiène ;

Engager les communautés à améliorer l'accès aux informations essentielles sur les comportements sûrs et préventifs ;

Fournir des soins nutritionnels aux patients et aux enfants atteints par la maladie, promouvoir des pratiques appropriées d'alimentation pour les enfants et les nourrissons dans les centres de traitement Ébola et dans les communautés touchées ;

Assurer la continuité des services essentiels de santé et de nutrition, y compris la promotion de la vaccination contre la COVID-19 et des soins maternels et néonatals ;

Fournir des services de santé mentale et un soutien psychosocial aux familles et aux enfants touchés par la maladie à virus Ébola ;

Soutenir l'analyse intégrée de l'épidémie afin de mieux comprendre sa dynamique et son impact sur les communautés pour une réponse plus efficace.

L'UNICEF continuera à donner la priorité à la prévention contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA) et les violences basées sur le genre, et appliquera cette approche à toutes ses activités de manière holistique et systématique.

L'UNICEF a déjà alloué 750 000 dollars pour répondre aux besoins critiques. L'UNICEF et ses partenaires sont sur le terrain depuis les premiers jours de l'épidémie pour fournir des services et une assistance. A titre d'exemple, les actions mises en place sont :

La distribution de 160 m3 de matériel concernant l'eau, l'hygiène et l'assainissement, et la nutrition dans les centres de santé de la zone de santé de Beni. Ces fournitures comprennent des réservoirs d'eau de grande capacité, des seaux, des équipements de protection individuelle, du chlore pour traiter l'eau, des barres de savon et des antibiotiques ;

La distribution de kits d'eau, d'hygiène et d'assainissement à plus de 20 centres de santé, 48 ménages et 13 écoles dans la zone de santé de Beni ;

La formation de 289 Cellules d'Action Communautaire (CAC) pour apporter des messages de sensibilisation et de prévention des infections à plus de 65 000 personnes dans les zones de santé de Beni et de Mabalako ;

La mise en place d'une crèche prenant en charge les enfants pendant que leurs parents reçoivent un traitement au centre de traitement Ébola de Beni ;

Un soutien psychologique aux patients du centre de traitement Ebola et des unités d'isolement, ainsi qu'aux membres de leur famille et à ceux qui ont fait la désinfection des maisons ;

24 formateurs ont été formés à la prévention contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA) représentant 24 structures et organisations impliquées dans la réponse à Ebola. Tous les participants ont signé le code de conduite humanitaire.

La réponse de l'UNICEF à la résurgence de la maladie à virus Ébola au Nord-Kivu s'inscrit dans le cadre de son Action Humanitaire pour les Enfants en RDC 2021, qui n'est financée actuellement qu'à 24 %. Plus que jamais, l'UNICEF a besoin de financements flexibles pour ralentir la propagation de la maladie à virus Ébola et limiter son impact sur les enfants en RDC.