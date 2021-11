Congo-Kinshasa: Grogne !

L'on aura tout vu. L'on aura tout vécu. Les deux dernières années auront été, véritablement, une épine dorsale pour les populations congolaises qui croyaient comme par magie, avec l'avènement d'une coalition au pouvoir pourtant contre nature, allait jaillir du lait et du miel, et que tout serait entré dans l'ordre avant le grand saut vers le développement et la prise en charge correcte des congolais lambda.

Hélas ! Tout cela n'aura été qu'un rêve irréalisable au vu de nombreux égards dans le chef des gouvernants. Comme de coutume, les politiciens ont, une fois de plus, prouvé à la face du monde, qu'ils sont, eux, la cause de tous les maux qui gangrènent la société. Même les cris d'alarme des uns des autres n'auront rien servi. Plus de 5 mois depuis l'investiture du Gouvernement Sama Lukonde, rien, rien ne marche.

A l'Est de la RDC, l'état de siège se révèle un véritable fiasco. Les tueries perdurent. L'insécurité monte d'un cran. Où en sommes-nous avec l'évaluation de l'état de siège ? Mystère. Les Députés nationaux doivent prendre leurs responsabilités en roulant pour les populations dont ils sont les représentants. Nipalissades, encore moins certains avantages ne devront faire oublier le devoir des élus nationaux à côté des populations. Pendant ce temps-là, les enseignants réclament l'application du 2ème et 3ème paliers de la Table Ronde sur la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et technique et la paie des nouvelles unités. L'ECC hausse le ton !

Le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi est d'ores et déjà, exhorté à demeurer ouvert et à se surpasser en vue de matérialiser l'initiative de paix et de cohésion nationale. Il est, notamment appelé à renforcer les mécanismes de lutte contre les antivaleurs ayant comme corollaires : la corruption, l'impunité et le clientélisme dans les organes de l'Etat. Il a été encouragé à prêter une oreille attentive aux différentes revendications sociales des populations.

Et par ricochet, au Gouvernement, il lui a été demandé de prendre des mesures supplémentaires pour mettre fin à l'insécurité qui règne à l'Est du Pays. Comme qui dirait, l'état de siège ne marche pas. Il est demandé au Gouvernement de veiller à ce que les personnes ayant de liens de complicité directe ou indirecte avec les groupes armés soient sanctionnées, totalement extirpées de l'Armée, de la Police et des autres Institutions du Pays.

La balle est dans leur camp à présent. Ils doivent la capitaliser en posant les actes qui auront des conséquences positives pour le pays. Faisant le contraire, la grogne va perdurer.