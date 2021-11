Congo-Kinshasa: Reconnaissance - Le Pr Mukanda Basua Babintu Leyka élevé au rang d'ambassadeur universel de la paix

A deux ans seulement de son mandat à la tête du comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales (ISTM) à Kananga, le directeur général, le Pr Mukandu Basua Babintu Leyka, qui abat un travail titanesque pour relever le niveau de cette alma mater, s'est vu discerner le titre honorique d'ambassadeur universel de la paix en Afrique.

Une cérémonie à la hauteur de l'événement a été organisée dans l'enceinte de l'ISTM/Kananga au cours de laquelle le directeur général du comité de gestion de cet établissement d'enseignement supérieur a été porté à l'honneur. A cette occasion, le Pr Mukandu a reçu sa médaille en or, le diplôme d'honneur ainsi que plusieurs insignes internationaux.

Selon le coordinateur provincial du Corps des ambassadeurs universels de la paix en Afrique, André Ilunga Munyoka, le choix porté sur ce professeur est motivé par son engagement à œuvrer dans le secteur éducatif et dans la promotion de la paix. "cette distinction honorifique fait suite à ses multiples actions et interventions dans l'éducation, ainsi que ses multiples concours et contributions en faveur de la paix, notamment la bonne gouvernance, le travail , la justice, la lutte contre les inégalités et les antivaleurs, tout au long de sa gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales où il a été nommé comme directeur général par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire depuis deux ans", a déclaré l'ambassadeur Ilunga .

Rappelant la mission de son organisation, l'ambassadeur Ilunga a indiqué que le réseau universel des ambassadeurs de la paix œuvre pour la promotion, le renforcement, la consolidation et le rétablissement de la paix pour le bien de l'humanité. "Surtout en ce moment difficile et incompréhensible que traverse notre planète terre, où des foyers de tension se manifestent partout suite à l'égoïsme, la cupidité, le complexe et la soi-disant puissance de l'homme, la paix, c'est l'amour du prochain, c'est le développement universel, le monde de partage où chacun apporte sa pierre pour bâtir le bonheur des autres", a-t-il signifié.

Artisan de paix et lauréat du jour, le Pr Mukandu Basua Babintu Leyka a lancé un appel à la paix à tous les Congolais mais en particulier aux dirigeants tout en dénonçant les antivaleurs dont le tribalisme." Les Congolais en général et les dirigeants en particulier doivent avoir la culture du bien commun et bannir les conflits d'intérêt, le tribalisme, le favoritisme et la mauvaise gouvernance. Il faut faire le bien autour de nous, payer les salaires de nos employés, être tolérant, écouter attentivement le discours de l'autre, respecter les biens publics, accepter qu'on peut avoir tort et être humble. Voilà une voie royale pour la paix pour tous", a-t-il conseillé.

"Nous pouvons accéder à cette paix par et dans notre travail, et par notre esprit de justice. Car, la paix a pour socle la bonne gouvernance, la démocratie et la démocratie est le socle de la paix. Faisons donc rimer paix avec bonne gouvernance, justice et avec travail", a-t-il renchéri.

Le concept de la paix ne se limite pas seulement à l'absence de la guerre. Mais, il va bien au-delà. A en croire le nouvel ambassadeur Mukandu, au-delà de la guerre, la paix durable implique la liberté, la vérité et la sincérité, la justice et l'amour. La paix implique également l'humilité, la sécurité extérieure et la sécurité intérieure. La paix bannit la peur et le mensonge. La paix durable est le fruit de l'amour, le fruit de la justice, le fruit de la vérité, fruit de la liberté.

Le directeur général de l'ISTM/Kananga a, par ailleurs, fait savoir que la paix n'est pas gratuite. "Elle ne nous sera jamais donnée. Elle est l'aboutissement d'un combat permanent, d'un combat perpétuel. Cette paix de cœur que nous recherchons fera, que chaque Congolaise et chaque Congolais vive en harmonie d'abord avec lui-même et avec les autres", a t-il conclu.