Ile Maurice: Vol avec violence sur un pharmacien - Les suspects se cachaient dans une « guest house » à Riche-Terre

Ils étaient recherchés depuis le lundi 25 octobre après un vol avec violence sur un pharmacien à Bonne-Terre Vacoas. Ce jour-là vers 20hrs le propriétaire du commerce se trouvait au comptoir lorsque trois individus armés de sabre ont fait irruption. L'un d'eux a franchi le comptoir et a lancé « devid to lakesss sinon mo pou tap toi kut sab ». Paniqué le gérant de la pharmacie a alors ouvert la caisse et remis Rs 39,000 aux malfrats. Les voleurs circulaient à bord d'une fourgonnette qui avait été volée à Quatre-Bornes le 22 octobre.

Le quadragénaire a alerté la police de Vacoas. Les caméras de surveillance de la pharmacie ont filmé la scène.

Dimanche 31 octobre aux petites heures du matin après avoir été informée que deux des voleurs se cachaient dans une « Guest House » à Riche-Terre, la Criminal Investigation Division de Vacoas a monté une opération avec l'aide du Field Intelligence Office et du Groupe d'Intervention de la Police Mauricienne (GIPM).

La police a débarqué au pensionnat et a arrêté William Vincent Michael Hosseny alias Kael, 32 ans. Il s'agit d'un récidiviste habitant Résidence La Caverne et fiché à la police pour vols avec violence. Son complice Nadim Korimboccus, 32 ans également, et habitant Vacoas a été arrêté. Les policiers ont eu du fil à retordre lors de leur arrestation car l'un d'eux a tenté de prendre la fuite en essayant de sauter d'un balcon au quatrième étage. Une femme de 19 ans habitant Cité Anoska qui était en leur compagnie a aussi été arrêtée. Elle avait une certaine quantité de drogue synthétique sur elle. Un couteau et des objets (ordinateur, portables, caméras) soupçonnés d'être des butins de vols ont été saisis dans leur chambre.