Ile Maurice: Les certificats mauriciens de vaccination reconnus au Royaume Uni

Bonne nouvelle pour les Mauriciens voulant se rendre au RoyaumeUni. À partir d'aujourd'hui, les passagers en provenance de Maurice ayant été inoculés par des vaccins tels que le Janssen (Johnson & Johnson) et Covishield/Vaxeveria d'AstraZeneca ne seront pas soumis à la quarantaine. Le certificat de vaccination délivré par l'International Vaccination Centre ou même votre carte vaccinale seront acceptés comme preuve. Ces passagers exemptés devront néanmoins faire un test au jour 2 et remplir le Passenger Locator Form 48 heures avant l'arrivée. À savoir que les vaccins Pfizer et Moderna sont aussi reconnus. Également le mix vaccinal entre l'un des quatre vaccins reconnus.

Par ailleurs, les passagers inoculés avec les vaccins Covaxin, Sinopharm et Sputnik V, ne sont pas considérés comme ayant reçu les vaccins autorisés. Ils seront qualifiés de «not fully vaccinated». De plus, les passagers qui arrivent au Royaume-Uni doivent réserver un créneau comme preuve pour un test de détection Covid-19 deux jours après l'arrivée et un deuxième test plus tard. Ils doivent aussi remplir un Passenger Locator Form afin de signaler leur présence dans le pays.

Si, lors d'un test antigénique, quelqu'un est positif, il faut un test PCR pour confirmer. À savoir que le test antigénique se fait par des prélèvements dans le nez, dans la gorge ou les deux. Si le test PCR est aussi positif que le test rapide, il faudra s'isoler pendant dix jours.

Pour ceux dont les certificats de vaccination ne sont pas reconnus, ils devront réaliser un test PCR 72 heures avant l'embarquement. Puis faire deux réservations pour un test à l'arrivée au jour 2 et au jour 8. À savoir que le jour d'arrivée est considéré comme le jour 0. Si, lors du premier test au jour 2 vous êtes positif, pas besoin de faire le deuxième test, car la quarantaine de dix jours s'appliquera. Au cas contraire, un test est nécessaire au jour 8. Si vous voulez un «early release», un test dans un laboratoire privé au jour 5 est possible. Il faut avoir déjà complété cinq jours sur le territoire et que le test au jour 2 soit négatif.

Les enfants âgés de 4 ans et moins ne seront soumis à aucun test. Les enfants entre 5 et 17 ans pas encore vaccinés ont des conditions à respecter. Uniquement ceux à partir de l'âge de 11 ans et plus doivent faire un test avant l'arrivée. Alors que les tests au jour 2 et au jour 8 sont obligatoires. La quarantaine de dix jours est toujours applicable et l'«early release» est aussi proposé et soumis à des conditions.