Algérie: Gaz - Le pays met fin au contrat GME, l'Espagne alimentée exclusivement par le Medgaz

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche à la Sonatrach de rompre ses relations commerciales avec l'Office marocain de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), mettant fin au contrat du Gazoduc Maghreb Europe (GME) qui alimentait l'Espagne en passant par le Maroc.

Ce contrat d'exploitation, qui assurait le transport du gaz naturel algérien vers l'Espagne, via le Maroc, expire ce dimanche à minuit, et l'Algérie continuera à honorer ses engagements avec son partenaire espagnol, à travers le gazoduc Medgaz et l'utilisation de méthaniers.

L'arrêt de l'exploitation du GME, qui acheminait autour de 10 milliards de mètres cubes (m3) par an de gaz produit à Hassi R'mel vers l'Espagne, n'aura pas d'incidence sur les volumes destinés à la péninsule ibérique grâce à l'augmentation des capacités de production du Medgaz reliant BéniSaf (Ain Témouchent) à Almeria en Espagne, qui passeront de 8 à 10,5 milliards m3 par an avant la fin de l'année.

La décision annoncée alors par le président de la République a été transmise aux partenaires ibériques qui se sont montrés rassurés par les garanties fournies par l'Etat algérien.

Le gazoduc Medgaz permettra à l'Algérie de s'acquitter, largement, de ses engagements, comme l'ont assuré bon nombre d'experts expliquant que l'augmentation des capacités de ce gazoduc, combinée au recours aux capacités importantes de l'Algérie en matière de Gaz naturel liquéfié (GNL), lui permettent de renoncer au GME.

En basculant vers Medgaz, "l'Algérie offrira à ses partenaires européens un choix commercial plus sûr et moins coûteux", estiment-ils.

Il s'agit d'une décision murement réfléchie qui a permis à la partie algérienne de présenter des assurances à son partenaire espagnol.

Fin septembre, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares Bueno, en visite de travail à Alger, avait indiqué avoir reçu "des garanties" de la part des autorités algériennes sur l'approvisionnement de l'Espagne en gaz.

"L'Algérie est un partenaire économique de premier ordre pour l'Espagne, et a toujours été un partenaire fiable qui a honoré ses engagements. J'ai également été rassuré aujourd'hui quant à la continuité de l'approvisionnement (en gaz)", avait indiqué M. Albares Bueno à l'issue d'une audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

De son coté, le ministre algérien de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé récemment à l'issue d'une rencontre tenue avec la troisième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, Teresa Ribera Rodriguez, que l'Algérie était "prête à discuter avec les responsables espagnols des conditions de livraisons gazières supplémentaires".

Mis en exploitation en 1996, le GME acheminait du gaz algérien à partir de Hassi R'mel vers l'Espagne, sur 1.400 km, en traversant le territoire marocain.