Cote d'Ivoire: Fête de la Toussaint - Les fidèles exhortés à cultiver la sainteté

C'est jour de fête à l'Église catholique. Ce lundi 1er novembre 2021, à l'instar de tous les catholiques du monde entier, ceux de Côte d'Ivoire ont célébré, les Saints connus et inconnus, c'est-à-dire tous les hommes et les femmes qui ont passé leur vie terrestre dans la droiture, en faisant la volonté de Dieu. Et qui maintenant jouissent du bonheur éternel avec Dieu.

Comme chaque année, les fidèles catholiques de la Paroisse Cœur immaculé de Marie de Plateau Dokui-Cité Forest, ont commémoré cette célébration à travers des messes. Dans son homélie, le Père-Curé de cette communauté religieuse, Alphonse Badjo a exhorté les fidèles à cultiver la sainteté dans toutes leurs actions. Car, dira-t-il la sainteté est à notre porté. « Tous, nous sommes appelés à devenir saints. Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être prêtre, évêque, religieux ou religieuse... C'est simplement vivre avec amour et offrir un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes là où chacun se trouve. Mes frères, mes sœurs, nous pouvons être des saints comme le thème de l'année pastorale 2021-2022 nous donne de le devenir. Aimer, c'est la sainteté », a-t-il conseillé. Aussi, le Prélat a exhorté les fidèles à faire le bien. Et à aimer son prochain. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même", a-t-il prié. Et de renchérir son exhortation par ce verset tiré du livre des Psaumes au chapitre 84,11 : « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ».

Instituée par l'Église, la fête de la Toussaint célébrait au départ tous ceux morts en martyrs. Puis elle s'est étendue à tous les saints connus et inconnus. En l'an 610, le pape Boniface IV décide d'instaurer la commémoration régulière des saints chaque 13 mai. C'est au VIIIe siècle que le pape Grégoire III déplace la date de cette fête le 1er novembre en dédiant, en l'honneur de tous les saints, une chapelle de Saint-Pierre de Rome.