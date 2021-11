Sénégal: Bataille rangée entre partisans de Sonko et Doudou Ka - 23 blessés enregistrés

Une autre scène de violences occasionnant plus d'une vingtaine de blessés de part et d'autre a éclaté ce dimanche dans la ville de Ziguinchor entre les partisans d'Ousmane Sonko et ceux de Doudou Ka.

Ziguinchor - En cette période de pré-campagne, l'escalade de violences ne faiblit pas dans la ville de Ziguinchor. Après la bataille rangée entre les mêmes acteurs intervenue le 11 octobre dernier, d'autres échauffourées ont encore éclaté dimanche dans l'après-midi non loin de l'aéroport de Ziguinchor où les partisans de Doudou Ka l'attendaient aux fins d'organiser une caravane dans les rues de la capitale régionale du Sud. Ceux du leader du Pastef, Ousmane Sonko qui était en meeting la veille l'accompagnaient à l'aéroport pour aller prendre son avion et rentrer sur Dakar. Ces jeunes qui se regardent toujours en chien de faïence après les événements d'octobre ont encore remis ça. N'eut été l'intervention des éléments de la police anti-émeute, le mal s'y serait produit. Ces affrontements entre les partisans du président du parti Pastef, Ousmane Sonko et ceux du directeur régional de campagne de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yaakaar, Doudou Ka ont causé au total, 23 blessés graves comme légers. Dans les rangs du directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), l'on a dénombré au total 21 blessés.

Parmi ces blessés, figurent 7 jeunes dames. Le responsable politique de la mouvance présidentielle a indiqué au terme d'une visite rendue aux blessés internés dans les structures sanitaires de la ville qu'Ousmane Sonko «veut installer la peur partout ». Cependant, a-t-il précisé que, le Sénégal et les Sénégalais ne doivent pas l'accepter. «Nous avons tout fait pour éviter cette énième provocation. C'est vraiment dommage et déplorable. Je ne vois pas pourquoi cette haine. Parce que, Ziguinchor ne mérite pas cela. La Casamance a assez souffert de cette violence entre ses fils», a regretté Doudou Ka, lançant un appel à la sérénité, au calme et à la discussion à Ousmane Sonko afin que tels actes ne puissent se reproduire. Joint par téléphone, Alassane Diédhiou du parti Pastef a soutenu que, dans leur camp, deux blessés légers ont été dénombrés. Aussi, a-t-il déploré cette violence qui a encore sévi dans la ville de Ziguinchor.