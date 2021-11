Cote d'Ivoire: Diplôme académique - Trente étudiants de l'Institut biblique les Bereens de Star university USA d'Abidan reçoivent leurs parchemins de master1

Ils sont 30 étudiants de l'Institut biblique les Bereens de Star University Usa d'Abidjan, à recevoir leurs diplômes de fin de formation en Master1, le samedi 30 octobre 2021, à l'église Mission évangélique gloire de vie (Megvie) sis à Cocody Angré le Mahou.

Ces hommes et femmes, pendant 9 mois ont été formés en théologie appliquée et pastorale, leadership et management, histoire etc. C'est l'Institut biblique les Bereens de Star University Usa qui leur a donné les rudiments nécessaires afin qu'ils accompagnent les personnes (peuple de Dieu) à consolider leur foi en Dieu, tout en le servant et accomplissant les bonnes œuvres.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Kodja Guy Vincent, archevêque protestantiste, par ailleurs parrain de la cérémonie, d'éminents hommes de Dieu.

Une occasion pour Dr Dieunedort Kamdem, Chancelier de star university en Afrique de l'ouest, d'expliquer l'enjeu de cette remise de parchemins. Selon lui, il s'agit de la clôture des 9 mois de formations des hommes de Dieu, aussi des personnes qui veulent connaître Dieu à travers sa parole ». Il a également souligné que le but de cette formation, est de permettre aux hommes et serviteurs de Dieu de pouvoir se faire former en tout lieu au même moment que ceux des Etats unis.

Et de souligner que l'homme ne doit pas privilégier l'onction au mépris de la formation qui est le fondement de la connaissance, mais plutôt comme une notion de complémentarité. « Nous disons qu'à travers cette école de formation, il faut ajouter la formation à l'onction et permettre aux hommes de ne pas parfois prendre la bible comme un simple livre. Mieux, la comprendre, la connaître et la méditée », a-t-il indiqué.

Kodja Guy Vincent a à son tour, a prodigué de sages conseils à ses filleuls.

Il les a invités à continuer à étudier, et surtout à pratiquer l'humilité. « Exercez vos ministères dans l'humilité, ayez une notion d'expertise. Soyez humbles, courtois et modestes », a-t-il exhorté.

Katia Alice, récipiendaire, a au nom de ses condisciples exprimé sa gratitude à la structure formatrice.

Star university, il faut signaler, existe depuis 2008. Elle est installée en Afrique. Notamment, au Cameroun, Gabon, Sénégal, Bénin, en Côte d'Ivoire etc. Sa mission est la formation de l'homme dans son ensemble pour la connaissance et la sagesse..

Faut-il le faire remarquer, cette cérémonie de graduation est la première du genre dans le monde évangélique ivoirien en promotion Master en Théologie et Leadership.