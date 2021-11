Cote d'Ivoire: Financement - Le président Siriki Sangaré invite les promoteurs à déposer leurs dossiers au "Centre immobilier"

La question du crédit promoteur était au cœur des échanges du Centre immobilier de la banque de l'habitat, le vendredi 29 octobre 2021, à Abidjan-Angré.

C'est dans le cadre de ses activités mensuelles que le Centre de l'immobilier de la Bhci a reçu la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire. « Comment monter un dossier de crédit promoteur à la Bhci.» Tel était le thème de cette rencontre.

Invité pour ces échanges, le président de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire Siriki Sangaré a salué cette initiative. La justesse de cette initiative s'explique, à l'en croire, par le fait que 80% de rejet de dossier de financement découle de la non maitrise du montage de dossier. Pour lui, il ne peut avoir meilleur conseil en la matière que la banque elle-même.

C'est pourquoi, il a appelé les promoteurs immobiliers à faire confiance et à déposer leurs dossiers de financement. « D'ici la fin de l'année nous avons des objectifs de crédit à mettre en place. Nous sommes dans l'attente de dossiers. Et cette rencontre vise à donner une idée de ce que nous attendons de la part de nos partenaires », a indiqué Eric Kotchi, directeur de l'immobilier et des entreprises à la Bhci. Et de révéler : « Notre portefeuille, c'est 80% à 90% de crédit promoteur et crédit acquéreur. »

Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire a rappelé que dans le domaine de l'immobilier, il y a une nécessité à penser au financement et à la structuration des dossiers à fournir. Et de préciser que dans l'immobilier que l'on doit avoir en point de mire le foncier, le financement et la fiscalité. Ce qui constitue les 3F. Ce fut l'occasion pour lui de rassurer les promoteurs immobiliers sur la situation de la banque qui a connu des turbulences. Aussi a-t-il salué la persévérance et l'esprit d'innovation de la directrice générale Eliane Yacé. « Le sens de notre rencontre, c'est comment monter des dossiers de financement. Faire un programme, avoir les compétences techniques, c'est bien. Avoir un financement ce n'est pas aisé. 80% des personnes échouent à la recherche du financement parce que leur dossier n'est pas bien monté. En la matière, il n'y a pas de meilleur cabinet que la banque qui décide d'accompagner les promoteurs immobiliers », a-t-il affirmé.

Pour leur accompagnement, la Directrice générale de la banque, Eliane Désirée Yacé a souligné que la banque a mis en place un catalogue qui regroupe des opérations qu'elle finance. « Ce catalogue qui est envoyé aux clients de la banque a permis de vendre de nombreuses maisons. L'avantage pour le client, c'est que ce sont des maisons financées par la banque », a-t-il souligné. Dans ce catalogue, il faut noter que la banque amplifie les actions de promoteurs immobiliers.

A propos de la santé de la banque, elle a rassuré : « Nous avons la confiance de nos actionnaires avec en tête l'Etat de Côte d'Ivoire (...) Nous avons également le soutien de nos administrateurs avec qui nous travaillons à bâtir un plan stratégique et à faire en sorte que la banque puisse retrouver son dynamisme. Et à aller au-delà de ce que nous avons eu à faire par le passé. Globalement, nous retrouvons la confiance de nos clients. Il y a des sceptiques, c'est normal (...) La Bhci est de retour. Elle est là pour accompagner toutes personnes qui ont un projet immobilier. Venez déposer vos dossiers... », a lancé la Directrice générale de la banque.

Entretenant l'auditoire sur le thème : « Comment monter un dossier de crédit promoteur à la Bhci », Anne Marie N'Guetta, directrice de l'immobilier a souligné que la banque a des objectifs à atteindre. « Le département immobilier a en charge le financement des promoteurs et des constructeurs. Ce département a-t-elle relevé recherche des promoteurs immobiliers de bonnes signatures pour la mise en place de produits structurants. Il a également en charge la structuration des dossiers de financement pour l'obtention de prêts. Poursuivant, elle a souligné que son département appui à la commercialisation des logements.

Dans le montage du dossier, elle a indiqué que la présentation du promoteur devra prendre en compte la forme juridique, l'objet social, l'actionnariat, les références techniques. Le promoteur doit prévoir les types de réalisation, les prestataires pour les VRD et les constructions, les états financiers et la situation des engagements auprès d'autres banques pour ceux qui ne sont pas à la banque de l'Habitat. La présentation du projet est très importante. Selon Anne Marie N'Guetta, le dossier de présentation doit comprendre, entre autres, le certificat de propriété, le permis de construire, le budget détaillé, le plan de financement, le planning d'exécution des travaux et de décaissement par tranche, les caractéristiques des lots et des logements, les différents plans de mass, etc.