Cote d'Ivoire: Hydrocarbure - La 27e Conférence de la semaine africaine du pétrole du 8 au 11 novembre à Dubaï

La 27e conférence de la Semaine africaine du pétrole se tiendra, du 8 au 11 novembre 2021, à Dubaï et réunira les décideurs notamment des membres de plusieurs gouvernements africains et des Émirats arabes unis, selon un communiqué publié le 1er novembre par l'organisation Africa Oil Week.

Au cœur des échanges, des solutions aux défis auxquels le secteur fait face en Afrique. Mais également des engagements à les surmonter. Ce, à travers des partenariats entre les secteurs pétroliers et gaziers d'Afrique et du Moyen-Orient.

Les discussions porteront aussi sur les questions de genre. D'où le thème : « Aow Accelerates : Diversité et inclusion : Une initiative évolutive entendant encourager et promouvoir une plus grande diversité et la parité des sexes au secteur de l'énergie. »

En prélude à la rencontre, Lamé Verre, co-présidente des affaires de l'Europe et la région de l'Afrique subsaharienne à Lean in Energy (Lien), a indiqué : « Notre partenariat avec les organisateurs de la semaine africaine du pétrole offrira une plateforme de collaboration permettant aux parties d'influencer la plus grande partie de l'audience concernée. Cette promotion des femmes se fera en les équipant des outils essentiels à la réalisation de la transition énergétique à l'échelle mondiale et l'exécution d'une politique de faible émission de carbone », a-t-elle souligné.

Pour sa part, Cynthia Lumor, la directrice générale adjointe de la société Tullow Ghana, s'est dite « sûre et certaine que les séances de discussion offriront une plateforme importante entendant contribuer à l'autonomisation des femmes, tout en les encourageant à participer à la prise de décisions et le développement ainsi que la croissance du secteur de l'énergie ».

Quant à Paul Sinclair, vice-président de la Division de l'Energie et Directeur des Relations gouvernementales au sein du corps organisateur de la semaine africaine du pétrole et la série intitulée « Le futur de l'énergie en Afrique », il a souligné que « le secteur de l'énergie a indéniablement besoin d'une plus ample participation des femmes, notamment comme leurs compétences et apports uniques et innés sont capables d'encourager l'innovation et redéfinir le secteur ».