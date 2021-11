Ile Maurice: Meurtre à Candos - Shane Hosseny raconte le drame

Shane Josh Hosseny, 22 ans, est retourné sur la scène du crime ce lundi pour un exercice de reconstitution des faits. Pendant environ une heure cet habitant de Bassin, Quatre-Bornes a fait le récit du mardi 26 octobre fatidique, jour où il a tué Sabilla Taroo, une femme de ménage de 55 ans.

Shane Josh Hosseny connu comme «ti Shane» a expliqué aux enquêteurs qu'il travaille comme vigile dans de la région. Il savait que la maison était inhabitée, mais ne savait pas que Sabilla Taroo venait y faire le ménage de temps en temps. Mardi matin il décide de passer à l'action pour cambrioler la maison située à Avenue de la Pureté, Morcellement Dookhun, Candos, Quatres-bornes. Shane Josh Hosseny dit être entré dans la maison par la terrasse. « Monn tann madam la rantré kan mo ti dans lakaz ek monn resorti par lafnet terass », a-t-il relaté à la police lors de la reconstitution. Il dit avoir attendu que la quinquagénaire sorte à nouveau.

En effet Sabilla Taroo s'était rendue chez une voisine pour lui donner des fleurs et a bavardé un peu avant de rentrer, mais cette fois Shane Josh Hosseny ne l'avait pas entendue. La femme est tombée nez à nez avec lui au premier étage de la maison. «Ki to p fer ici,» aurait dit Sabilla Taroo au jeune homme alors qu'elle criait et s'apprêtait à sortir pour chercher de l'aide.

Shane Josh Hosseny a alors agressé la victime avec des ciseaux avant de l'étrangler. Il a emporté des câbles, le porte-monnaie et le portable de Sabilla Taroo. Il dit ensuite s'être débarrassé de ses vêtements maculés de sang dans un bassin à Quatre-Bornes. Ensuite il a déserté la région jusqu'à ce que la police mette la main sur lui à Stanley vendredi.

Le profil du présumé tueur qui est un toxicomane a pu être établi après les prélèvements d'indices recueillis par une équipe du Scene of Crime Office (SOCO) de la Western Division composée du policier Mungur et de l'inspecteur Dowlut. Ses empreintes ont été prélevées sur la scène de crime. Il avait déjà été arrêté dans le passé pour vol de câbles à Beau-Bassin et il était en liberté conditionnelle. Le meurtre a été élucidé après que «Ti Shane» ait subi un interrogatoire serré conduit par la CID de Quatre-Bornes, dirigée par l'inspecteur Ravin Venkatachellum sous le commandement du surintendant de police Sam Bansoodeb.

Sabilla Taroo, une habitante de Belle-Rose travaillait comme femme de ménage dans la maison d'un de ses proches qui se trouve actuellement à l'étranger. C'est son retard inhabituel pour rentrer à la maison mardi après-midi qui a intrigué son époux et son fils aîné. Elle a l'habitude de rentrer vers 16h00. Quand ils sont allés voir, ils sont tombés sur son cadavre dans la maison.