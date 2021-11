Afrique du Sud: Les jeunes peu mobilisés pour les élections municipales

L'ensemble des résultats officiels des élections locales sud-africaines de lundi ne sera proclamé que jeudi. Mais le chiffre de la participation inquiète déjà : en fin d'après-midi lu, moins de 30% des votants s'étaient présentés aux urnes. Et les jeunes sont parmi les plus récalcitrants au vote.

À 21 ans, Tashnique rajeunit la file des votants qui se présentent dans ce bureau de vote du quartier de Sophiatown. Elle a bien étudié la très longue liste des différents partis d'opposition, avant d'en choisir un : « Je pense vraiment qu'on ne peut pas continuer à se plaindre sans essayer d'apporter du changement et la seule façon de le faire, c'est en votant. À mon avis, on fait plus de dégâts en ne votant pas. »

Pas d'espoir de changement

Moins de la moitié des jeunes entre 20 et 29 ans sont inscrits sur les listes électorales. Et ceux qui le sont ne se rendent pas forcément aux urnes, à l'image de Clarissa, qui suit une formation en ressources humaines à l'université et ne croit plus à la politique. « Mon vote ne fera pas la différence, se désole-t-elle. Même si je choisis un autre parti que l'ANC, ils gagneront quand même. Et puis, en politique dans ce pays, quel que soit le parti, la corruption l'emportera, donc bon... »

Themba, la trentaine, a lui préféré aller se balader avec quelques amis dans un parc. Il est en colère face à la situation économique et au taux de chômage qui dépasse les 30%. « Il n'y a pas de parti qui soit vraiment sérieux à propos de ses promesses, ils ne se soucient que d'eux-mêmes, pas des gens, assure le jeune homme. Regardez, on est tous au chômage, moi ça va faire sept ans ! Alors la plupart des candidats, au moment des élections, ils vont faire quelques actions pour que les électeurs soient contents, mais après le vote, plus rien. »

Tout âge confondu, le pays pourrait connaître une participation historiquement faible lors de ces élections locales.