Afrique: Le Togo a réduit ses émissions de 27,57% par rapport à 2020

Le président togolais Faure Gnassingbé participe en Ecosse à la conférence climat COP26 de Glasgow, considérée comme cruciale pour l'avenir de l'humanité.

La délégation togolaise présentera les actions menées par rapport aux engagements pris et détaillera ses contributions nationales.

Le Togo a aligné ses priorités de développement sur ses engagements climatiques conformément à l'Accord de Paris signé en 2016.

Après la ratification en 2017, des avancées ont été réalisées en matière d'adaptation et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

Malgré les effets néfastes de la crise sanitaire sur les secteurs à fort potentiel et la faible contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), le gouvernement a défini une feuille de route (2020-2025) dont l'une des ambitions est de mettre le développement durable et l'anticipation des crises futures au cœur des priorités du pays.

Le pays a su renforcer la résilience climatique grâce à des stratégies globales d'atténuation et d'adaptation et de réduction des risques de catastrophe avec notamment la promotion des énergies renouvelables à travers l'initiative présidentielle d'électrification rurale à partir des kits solaires individuels et l'implantation des centrales solaires photovoltaïques notamment celle de Blitta (50MW), la plus grande de la sous-région.

Le Togo a réduit ses émissions de 27,57% par rapport à 2020, soit 10 points de plus que la référence de 17,51%.

A Glasgow, le Togo entend formuler des propositions concrètes et prendra de nouveaux engagements pour la réduction drastique des émissions dans les secteurs de l'énergie, du transport, des procédés industriels et utilisation des produits (PIUP), de l'agriculture, de la foresterie et autres affectations des terres (AFAT) et de la gestion des déchets.

Le Togo prendra des mesures d'atténuation des gaz à effet de serre qui seront le fruit de la mise en œuvre effective des plans, stratégies, programmes et autres documents de planification notamment la feuille de route gouvernementale 2020-2025.

L'Etat s'engage, s'il bénéficie du soutien requis des partenaires au développement, de réaliser une diminution supplémentaire de 30,06% des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l'horizon 2030, sans compromettre sa politique d'autosuffisance alimentaire et son développement durable.

D'ici à 2030, le Togo vise à atteindre 50 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique.

Le pays veut porter à 100% le taux de l'électrification en 2030, déployer plus de 300 mini-grids d'ici à 2030, soit une capacité installée de 9 MW, électrifier 555. 000 ménages avec des kits solaires d'ici à 2030 soit jusqu'à 85 MW de capacité de génération solaire installée en 2030.

La révolution énergétique ne s'arrête pas là. D'ici 2025, 3% des véhicules en circulation devraient être électriques.

Le Togo prévoit aussi de mettre en œuvre son Plan de gestion et d'élimination des HCFC avec la construction d'au moins 100 bâtiments écologiques utilisant moins de climatiseurs à l'horizon 2030.

La collecte des ordures ménagères et l'élimination des eaux usées constituent l'une des plus grandes difficultés que rencontrent les autorités municipales.

La production individuelle de déchets varie de 0,4 à 2 kg par habitant et par jour. Selon les résultats de l'enquête QUIBB (2015), 39,8% des ménages jettent les ordures dans la nature et 24,9% des ménages au dépotoir sauvage.

Les projections des émissions du secteur dans l'ensemble révèlent une augmentation de 70,8% des émissions qui devraient passer de 335,7 Gg CO2-eq en 2010 à 573,3 Gg CO2-eq en 2030

Les besoins de financement associés à toutes les options d'atténuation identifiées sont estimés à 2 699, 363 millions de dollars à l'horizon 2030 dont 697,719 millions pour les options inconditionnelles et 2 001, 643 millions pour les actions du conditionnel.

La COP26 est l'occasion de renouveler l'engagement du Togo en faveur de la lutte contre le changement climatique et d'appeler à une plus grande mobilisation des financements des partenaires internationaux.