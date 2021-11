Algérie: 1er Novembre 1954 - Diverses manifestations marquent la célébration de l'évènement dans le Sud

Ouargla — Diverses manifestations commémoratives culturelles, artistiques et sportives, ont marqué, lundi dans les wilayas du Sud, la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.

Les festivités ont donné lieu à des cérémonies de recueillement des autorités locales, accompagnés de membres de la famille révolutionnaire, de scouts et de nombreux citoyens, aux carrés des martyrs et stèles commémoratives, où il a été procédé à la lecture de la Fatiha du Saint Coran et le dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des glorieux chouhada.

A Ouargla, l'occasion a été saisie pour l'organisation d'une cérémonie en l'honneur d'un des Moudjahidine de la région, en sus de l'organisation, par la ligue des sports scolaires, d'une course avec la participation de près de 300 coureurs sur un parcours de 1,5 km, sanctionnée par une remise de prix et cadeaux d'encouragement.

L'évènement a donné aussi lieu à l'organisation par l'établissement public hospitalier EPH-Mohamed Boudiaf de Ouargla, en coordination avec le mouvement associatif local, d'une campagne de don de sang.

La maison de la culture "Moufdi Zakaria" à Ouargla a servi de cadre à une représentation théâtrale retraçant une des épopées du peuple Algérien pour le recouvrement de sa souveraineté nationale, ainsi qu'une exposition d'arts plastiques, avec la présentation de 75 œuvres de plasticiens venus d'une trentaine de wilayas du pays.

La wilaya de Tamanrasset a marqué l'évènement par l'inauguration, au niveau de l'Université "Hadj Moussa Agh-Akhamoukh", d'une bibliothèque de 250 places, en sus de l'organisation, à la maison de jeunes "Houari Boumediene" d'une exposition de philatélie et d'oeuvres artistiques, ainsi que la ténue d'un cross- scolaire.

La célébration du 1er Novembre a été également marquée par l'inauguration de 90 logements de fonction destinés au personnel de l'éducation, l'inauguration de 12 logements équipés au profit des personnels du secteur de la santé, ainsi que la mise en service d'un réseau de distribution de gaz naturel au quartier Tihagouine.

Le programme commémoratif prévoit également le lancement d'une caravane médicale spécialisée en direction des zones enclavées, et la remise d'une ambulance à l'établissement de la santé de proximité de Tazrouk et Tin-Zaouatine.

Dans la wilaya de Tindouf, des titres d'attribution de dix (10) logements ruraux ont été remis à leurs bénéficiaires, dans le cadre d'un programme global de 130 unités de même type, parallèlement à la signature de deux conventions de partenariat pour la valorisation des activités historiques, entre la direction de wilaya des Moudjahidine, d'une part, et la Direction de la Culture et les Scouts musulmans Algériens de l'autre.

Dans la wilaya de Laghouat, les autorités locales ont inauguré une maternité à la polyclinique de Sidi-Makhlouf ainsi qu'une clinique multiservices au chef lieu de wilaya.

A Djanet (extrême sud-est du pays), la wilaya a réceptionné six (6) nouveaux bus de transport scolaire qui seront distribués aux communes d'Illizi et Bordj El-Haouès, pour y améliorer les conditions de scolarité et couvrir notamment les zones enclavées.

L'opération fait partie d'une programme d'une soixantaine de bus scolaires prévus par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire en faveur des wilayas du Sud.

Il est aussi prévu dans le cadre de la célébration de cet anniversaire de la Révolution, et outre des activités culturelles, sportives et de reboisement, le lancement d'un projet de 30 unités de logements de type promotionnel, ainsi que la remise d'aides à l'habitat rural et de titres d'octroi de terrain dans le cadre de la concession agricole.