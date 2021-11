Algérie: Le pays immunisé grâce à la cohésion de son front intérieur et à la politique judicieuse de l'Etat

Alger — Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a affirmé que "l'Algérie est aujourd'hui immunisée grâce à la cohésion de son front intérieur et à la politique judicieuse de l'Etat visant à édifier une nation développée et solidaire", appelant à oeuvrer au parachèvement de ce processus à travers une participation "effective" aux prochaines élections locales.

"Tout un chacun est appelé à oeuvrer au parachèvement de la construction de cet édifice institutionnel, en participant activement aux élections locales prévues à la fin de ce mois pour barrer la route, de nouveau, aux ennemis de la nouvelle Algérie", a-t-il ajouté.

Et de préciser: "Aujourd'hui, nous avons grandement besoin de préserver le serment des chouhada en défendant la question de la Mémoire, de manière complète et intégrale, et en travaillant avec sincérité au service de la patrie qui fait l'objet de convoitises par les ennemis et traîtres", soulignant que "leurs plans pernicieux ont échoué grâce à la conscience du peuple, et la force de ses institutions constitutionnelles loyales, en tête desquelles l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)".

"Ce grand anniversaire qui résume les éléments de la force de la nation algérienne fondée sur l'amour de la patrie, l'union, la fraternité et la solidarité, est source d'inspiration pour rester fidèle aux sacrifices des aïeux et inculquer aux jeunes générations les hautes valeurs et principes nobles par lesquels l'Algérie se construit et prospère", a-t-il conclu.