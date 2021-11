Sénégal: « Cette candidature est celle de Macky Sall, elle doit être soutenue par tous », mactar BA sur sa candidature

Publié le Rédigé par Admin

0 0

Read Time:1 Minute, 22 Second

Accueilli dimanche par une foule colorée, compacte et riche en sonorités constituée par des milliers de militants de la coalition "Benno Bokk Yaakaar" (Bby), le Ministre des Sports qui a été nouvellement élu pour diriger la liste de "Benno" dans la commune de Fatick, sans hésitation aucune, a précisé à ses pairs que « la candidature portée sur lui n'est pas la sienne, mais plutôt celle de Macky Sall. L'unique dénominateur commun auquel les responsables de la coalition ou simples militants doivent se référer pour prendre des décisions politiques ».

Ainsi, partant de cette perception, Matar Bâ a alors invité ses pairs de la mouvance présidentielle à se mobiliser davantage afin de faire de ces prochaines élections sa propre affaire et surtout les remporter le soir du 23 janvier. Par la même occasion, le maire sortant de la commune de Fatick a porté à l'attention des éventuels candidats aux listes parallèles qu'ils seront considérés comme de potentiels adversaires au même titre que l'opposition et seront "combattus dans la discipline, la rigueur et en fonction des principes républicains. Et sans injures, ni actes de violence aucun, ils seront battus à plate couture le soir du 23 janvier prochain ».

De suite, Matar Bâ n'a pas hésité à préciser que « ceux qui veulent confier cette commune à l'opposition, sincèrement n'aiment pas Fatick. Et les personnes qui disent que rien n'est fait à Fatick ne doivent pas se permettre un tel dicton, car on ne peut pas garder son argent, n'avoir rien faire pour Fatick et réclamer quoi que ce soit ou proliférer des critiques sans réel objet », a-t-il fait parvenir à qui veut l'entendre.

ABDOULAYE FALL

Share

Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

About Post Author

Admin

sudquotidien2021@gmail.com

https://www.sudquotidien.sn

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise