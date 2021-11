Sénégal: Locales à Kolda - Mameboye Diao décline «le sens d'un engagement»

Publié le Rédigé par Admin

Revigoré par une mobilisation extraordinaire suite à une marche improvisée, le Directeur des Domaines, El Hadji Mamadou Diao dit Mameboye, candidat à la maire de Kolda a aussi décliné son sens de l'engagement. Dans un post publié sur sa page facebook, M. Diao soutient qu'une «double conviction a déterminé mon engagement politique». Et d'expliquer, «La conviction qu'un homme (Macky Sall, Ndlr) présentait historiquement toutes les caractéristiques pour porter le Sénégal sur une voie rapide d'émergence».

Et d'ajouter, «J'ai Kolda, et c'est là le second versant de ma conviction, chevillé au corps. J'ai une passion obsessionnelle pour cette ville, sa jeunesse, sa population».

«Que mon devoir premier et ultime est de m'engager pour un mieux-être de cette localité afin de lui asseoir une triple attractivité: sociale, économique et culturelle. Mon but est de faire de Kolda un endroit où il fait bon vivre. Il aurait été plus facile et moins prenant de se complaire dans des positions et s'inscrire dans des logiques feutrées mais les raisons d'agir dépassent les calculs partisans d'appareil», écrit Mameboye Diao, estimant que «pour le bien de Kolda aucun obstacle n'est insurmontable».

«D'ailleurs c'est le sens d'une élection locale qui laisse aux populations la liberté de délibérer sur leur choix, leur destin et leur homme», soutient-il.

Abdou DIAO

