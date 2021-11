Ile Maurice: La folle semaine des fériés - Camper à la plage de samedi à samedi

Cette semaine s'annonce des plus atypiques pour bon nombre de Mauriciens. Entre trois jours fériés, dont aujourd'hui la fête de la Toussaint, demain l'arrivée des travailleurs engagés et jeudi la fête de Divali, ils étaient nombreux hier à la plage de Mont-Choisy à s'être accordé une semaine de vacances. Le pont envisagé, c'est la plage de samedi à samedi.

10 h 30 à Mont-Choisy. La foule attire l'attention. Nombreux semblent s'y être installés depuis samedi, car les tentes sont bien dressées et les enfants sont déjà à leur aise. La famille Gaiqui, venue de Trou-aux-Biches, explique que c'est l'occasion de se retrouver. «Mo madam profeser mwa mo travay dan imobilie. Se enn moman pou pass an fami sirtou ki sa semen la se mor net avek sa bann konze la. Madam so planning osi ase alez be nou profite», explique le père de famille qui a installé une tente depuis samedi matin.

Plus loin, Ayush, habitant de Triolet, attire notre attention. Assis sous un filao, il s'affaire au barbecue avec la fameuse grillade de poulet sous les yeux attentifs de la famille qui en a déjà l'eau à la bouche. Pour eux, le retour à la maison se fera tard dans la nuit mais c'était l'occasion de profiter du soleil de Mont-Choisy. Si, pour Ayush, tout se résume à un moment familial, pour d'autres c'est l'occasion de se retrouver autour d'une bière, ravanne en main, histoire de se déhancher sur les rythmes du sega.

La foule égaye les marchands, à l'instar de la famille Prayag, père et fils, habitant Morcellement St André. Ça fait plus de 30 ans qu'ils se sont engagés dans la vente de noix de coco et d'ananas à Mont Choisy, un business qu'ils ont repris de père en fils. «Garson pe dir mwa ena dimounn inpe zordi. Monn kit karo monn vinn donn li enn koudme la. Touris osi ena inpe la depi yer tousala», relate le père de famille affairé à nettoyer une noix de coco pour satisfaire une famille venue de France. Même joie partagée pour Ramesh, qui ne passe pas inaperçu sur la plage, se déplaçant difficilement avec des bouées et autres pour enfants. «Touris mem pe aste boul, tapi tousala. Pe kapav travay enn tigit apre korona la», nous lance-t-il, avant d'être envahi par une dizaine d'enfants séduits par la bouée licorne. Alerte aux méduses dites-vous...

Si cette image familiale, conviviale et joyeuse fait plaisir à voir, de l'autre côté, ce sont des filaos abattus et des trous dans le sable qui gâchent l'ambiance. C'est là le fruit d'un projet visant à construire une aire de stationnement.