Cameroun: Innovation technologique - 22 projets féminins primés

C'est à l'issue du camp d'entraînement des jeunes filles au codage clôturé vendredi 28 octobre par la récompense des meilleures initiatives.

22 projets de jeunes filles portant notamment sur la robotique, le Web development et la mode ont été récompensés vendredi dernier à Yaoundé. C'est à l'issue d'un camp d'entraînement au codage intitulé « Filles africaines connectées », organisé du 5 au 16 juillet 2021 par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA).

Un programme qui avait pour but d'améliorer les compétences en TIC des filles et jeunes femmes en Afrique afin de combler le fossé numérique entre les genres sur notre continent. Exclusivement dédié aux filles et jeunes femmes africaines (12 à 25 ans), le camp de codage a rassemblé près de 4000 participantes, dont 200 filles en présentiel dans les différents sites de Yaoundé, Douala et Buea au Cameroun et environ 8500 à travers le monde. Répartis en groupes, les apprenantes, ont conçu 83 projets.

Dans leurs discours respectifs le ministre des Postes et Télécommunication (Minpostel), les représentants d'OnuFemmes et de l'Union internationale des Télécommunications ont salué cette initiative et félicité les apprenantes qui, en peu de temps, ont assimilé les notions de TIC reçues durant la formation. En effet, de manière spécifique, les programmes du camp de codage ont été orientés, entre autres, vers les domaines de compétences techniques de l'impression 3D, des jeux et du développement Web, de la robotique et de l'Internet des Objets, de la mode, du design thinking, ainsi que de la cybersécurité.

Un tour des stands d'exposition aménagés pour la circonstance a permis aux autorités de toucher du doigt les différents projets réalisés. Entre autres, des drones, des applications web pour sensibiliser les parents à la scolarisation de la jeune fille, pour aider les populations à trouver des médicaments à travers les pharmacies ainsi qu'une poubelle intelligente qui permet de recycler les déchets.

« Ce programme s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement camerounais, pour la vulgarisation des TIC auprès des différentes composantes de la société, notamment la femme et la jeune fille, car il participe de la réduction du fossé numérique côté genre dans notre pays », a déclaré Minette Libom Li Likeng. D'après Vera Songwe, secrétaire exécutif de la Cea, les meilleurs projets pourront être améliorés et financés.