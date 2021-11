Afrique: Le Sénégalais Lass sort son premier disque entre électro et musique africaine

Lass, diminutif de son vrai nom Lassana Sané, est Sénégalais et vient de sortir son premier EP LASS. Ce disque de six titres est influencé notamment par l'afro-salsa et le mbalax, style très populaire au Sénégal.

« Ma musique, c'est un mélange d'électro et de musique africaine ». Lass a grandi à Dakar et c'est là qu'une rencontre va un jour changer le cours de sa vie, celle du groupe sénégalais de hip-hop Daara J : « C'étaient des jeunes que je voyais à la télé et ils me faisaient rêver. Et je voulais être comme eux. J'ai fait le premier pas, je suis allé les voir. C'est eux qui m'ont donné la première chance de chanter devant un public. »

Lass en est persuadé : la musique l'a sauvé, alors que beaucoup de ses amis montaient dans des pirogues pour tenter l'aventure en Europe. « Moi, je n'avais qu'une seule chose : la musique. J'avais espoir que, avec tout ce qu'on me disait sur ma voix, je pourrais percer. »

Collaboration avec le duo Synapson

Avant d'enregistrer cet EP en solo, Lass a eu de belles collaborations avec des artistes français, notamment avec le duo électro Synapson. Ce titre « Souba » est devenu tellement imparable que le duo Synapson invite Lass à le chanter sur toutes les scènes importantes de sa nouvelle tournée. Synapson qui a aussi participé à l'écriture de ce nouvel EP du chanteur sénégalais.