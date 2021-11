Cote d'Ivoire: Rentrée politique/Brice Kouassi - "Plus jamais le Rhdp ne connaîtra la défaite à des élections à Didiévi"

Les causes profondes de la défaite du Rhdp aux élections législatives du 6 mars à Didiévi ont constitué la trame du message de Brice Kouassi à ses parents, à l'occasion de la rentrée politique du Rhdp. Tirant les leçons de cette défaite, il a demandé aux militants rassemblés massivement, le 30 octobre, à la place de l'indépendance de Didiévi, d'arrêter les lamentations et les pleurs face à cette erreur de parcours. Il les a invités à arrêter de crier à la trahison des populations parce que les Baoulé, selon lui, sont un peuple fidèle et patient. Un peuple qui prend le temps d'observer et de se convaincre avant de s'engager. "Arrêtez de dire que nos parents nous ont trahis", a-t-il insisté. Avant de rappeler que le Président Félix Houphouët-Boigny a également souffert de l'incompréhension de ses parents dès son engagement en politique, avant d'être suivi. Aussi est-il allé dans le nord solliciter l'appui du peuple sénoufo afin de gagner son premier mandat de député.

"Arrêtez de pleurer parce que ce qui arrive est plus grand que ce que nous avons perdu", a-t-il conseillé. C'est pourquoi cette rentrée politique a été mise sous le signe du " Départ nouveau" qui sonne la rupture avec la défaite au Rhdp. Pour ce "départ nouveau", il s'agira, selon le coordonnateur régional associé, de mettre en route de nouvelles stratégies sur le terrain, avec une tournée dans les 143 villages du département, à l'effet de recenser toutes les préoccupations des parents et y trouver les solutions idoines. "Plus jamais Didiévi ne va pleurer après des élections. Faites-moi confiance. Nous ne devons pas céder au découragement. Brice Kouassi n'est jamais découragé. C'est maintenant que tout commence", a-t-il encouragé.

Profitant de la présence des chefs de canton, Nanan N'Guessan Bangui des N'Gban et Nanan Akaffou des N'Zipli, Dr Brice Kouassi a publiquement présenté ses excuses au Président Alassane Ouattara pour cet accident de parcours. Il l'a également remercié pour les nombreuses et importantes actions de développement au profit des peuples N'Zipli et N'Gban dans tous les secteurs, dans le département de Didiévi. "Ayons le courage, l'humilité et la patience du Président Alassane Ouattara. Soyons courageux et restons soudés derrière lui. Car c'est notre seul espoir pour rattraper notre retard de développement", a-t-il soutenu.

Évoquant les causes de la défaite du Rhdp, Brice Kouassi n'a pas voulu donner dans la langue de bois. " Nous devons être courageux et avouer que le jour du vote, vous avez eu peur et vous n'êtes pas sortis pour aller voter. Je vous ai compris. Cette situation est loin derrière nous. Allez libérer tous les villages du mensonge. Car on a fait croire aux populations que nous avions des armes, alors que vous n'avez rien vu", a-t-il révélé.

En termes de perspectives, le coordonnateur régional associé a promis que d'ici Pâques 2022, tous les villages de Didiévi seront électrifiés grâce au Président Alassane Ouattara. "Votre fils, Alassane Ouattara, qui considère le Président Félix Houphouët-Boigny comme son père et qui marche dans ses pas, a besoin d'être soutenu par Didiévi. C'est un grand bâtisseur; c'est pourquoi depuis 2003, j'ai décidé de le suivre", a-t-il poursuivi. Il a également annoncé l'extension du réseau électrique dans les nouveaux quartiers de Didiévi. Cette rentrée politique a mobilisé les militants venus de tout le département de Didiévi, de la région du Bélier, de la commune de Daloa, de la région de l'Agnéby-Tiassa.