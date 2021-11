Madagascar: Énergie - WeLight éclaire trente-cinq villages

Sans attendre une hypothétique couverture nationale avec les réseaux traditionnels de l'électricité, de nombreuses sociétés privées s'y attèlent. Avec des coûts abordables.

Après trois années d'activité, WeLight vient d'électrifier un 35e village dans le pays. Cela équivaut à la connexion de cinq mille foyers sans interruption, dans six régions de la Grande Île, soit plus de vingt-cinq mille bénéficiaires directs et cent cinquante mille bénéficiaires indirects.

Selon ses responsables, « les services WeLight permettent aussi aux villages de bénéficier de l'éclairage public et de l'électrification des services publics, centres de santé, mairie, écoles, gendarmerie, etc.) L'arrivée de l'énergie favorise la création d'emplois, le développement économique durable et améliore nettement les conditions de vie individuelles et collectives ».

Ils ajoutent: « Spécialiste des solutions innovantes de fourniture d'électricité dans les zones rurales éloignées des réseaux nationaux, WeLight déploie des centrales solaires avec un système de stockage sur batteries et des réseaux de distribution pour desservir les habitants des villages. Dans chaque foyer connecté, un compteur intelligent permet à l'utilisateur de prépayer son énergie directement à travers des solutions de mobile money ».

Impacts indéniables

Une performance méritoire « avec le déploiement de ces trente cinq centrales, réalisé en moins de trois ans. WeLight devient l'un des acteurs les plus dynamiques de l'électrification rurale à Madagascar et contribue significativement au programme gouvernemental pour accélérer l'accès à l'énergie des populations », soulignent ses promoteurs.

Romain de Villeneuve, directeur général de WeLight, déclare: « Le cap des cinq mille foyers connectés démontre les grandes attentes des habitants des zones rurales pour pouvoir accéder à une énergie de qualité et durable. Les impacts positifs sur le développement économique et social sont indéniables. En effet, la solution WeLight offre l'accès à une électricité puissante, propre et disponible 24h/7 et incarne l'avenir de l'électrification rurale. Cette dynamique résulte du partenariat avec le ministère de l'Énergie et des hydrocarbures, l'Agence de développement de l'électrification rurale et l'Office de régulation de l'électricité. »

À propos de WeLight

WeLight est né de la volonté de trois acteurs d'associer leurs complémentarités pour accélérer l'inclusion énergétique en Afrique : Axian, un groupe malgache diversifié qui bénéficie d'un très fort ancrage sur le continent, Sagemcom, leader européen, expert dans la mise en place de mini-réseaux en Afrique, et Norfund, la banque de développement norvégienne. WeLight offre une énergie propre, abordable, fiable et productive aux populations des zones rurales enclavées de Madagascar et d'Afrique subsaharienne.