Madagascar: Élections - Sept nouveaux membres de la CENI confirmés

Une constatation: selon la loi qui institue la Commission électorale nationale indépendante (CENI), la désignation ou l'élection des membres de sa formation permanente est constatée par un décret pris par le président de la République.

Par le biais d'un acte réglementaire publié samedi, Andry Rajoelina, président de la République, a donc constaté l'élection de sept nouveaux membres de la CENI. Il s'agit de Laza Rabary, élu par le Sénat, Abdallah Houssene, élu par l'Assemblée nationale, ou encore, de Roger Marc Fidimiafy, élu par la Haute cour constitutionnelle (HCC).

Guy Georges Razafindrai- be Jeannot, elu par l'ordre des avocats et Ralaisoavamanjaka Andriamarotafikatohanambahoaka, elu par l'Ordre des journalistes de Madagascar (OJM), font, aussi, partie des personnalités dont l'élection a été constatée par le décret présidentiel pris, samedi. Y figurent, également, les deux personnalités élues par les Organisations de la société civile (OSC), œuvrant dans l'observation des élections et l'éducation électorale, à savoir, Jacques Michael Ravalitera et Andoniaina Andriamalazaray.

À refaire

Au regard de l'acte pris samedi, le chef de l'État n'a pas pris en compte les péripéties autour de l'élection des représentants de l'OJM et de la société civile. Le représentant de la Cour suprême qui est, pourtant, la première personnalité devant siéger à la CENI, à avoir été élue, ne figure pas, non plus, dans la liste de celles de l'élection a été constatée par décret présidentiel, samedi.

Selon des sources proches du dossier, la Cour suprême devrait reprendre l'élection de son représentant à la CENI. La raison serait que la précédente élection n'aurait «pas été conforme aux modalités prévues par les textes».

La loi sur la CENI dispose que «les modalités d'élection des membres de la Commission électorale nationale indépendante seront fixées par voie réglementaire».

Outre la personnalité élue par la Cour suprême, celle désignée par le président de la République ne figure, également, pas dans la liste des nouveaux membres de la CENI, officialisés, samedi. Il est probable que le chef de l'État fasse son choix et l'officialise à son retour de Glasgow, où il participe à la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP 26).