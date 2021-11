Congo-Brazzaville: Médias - L'agence russe Tass relayée par l'Adiac

Les agences congolaise Adiac et russe Tass se rapprochent pour relayer le fil de leurs informations en langue française.

L'Agence télégraphique d'information de Russie (Itar-Tass) a lancé son fil d'actualité en français début octobre. Une nouvelle étape pour le média russe plus que centenaire et pour l'Agence d'information d'Afrique centrale (Adiac) qui vient de passer un accord de partenariat avec son homologue russe.

Si Tass est la plus ancienne agence de presse de la Fédération de Russie - 117 ans -, elle demeure l'une des plus importantes agences d'information du pays au côté d'Interfax et de RIA Novosti.

Basée à Moscou, l'agence russe pilote soixante-dix rédactions dans différentes régions de Russie et soixante-huit bureaux dans soixante-trois pays à travers la planète. Elle diffuse quotidiennement des dépêches dans quatre langues, notamment l'anglais, le russe, l'espagnol puis récemment le français.

Son service d'information permet de suivre en temps réel les événements en Russie et dans le monde et produit désormais tous les jours des actualités en langue française de huit heures à minuit. Ce sont ces dépêches que l'Adiac relaiera désormais via son site internet et à travers ses grands titres imprimés Les Dépêches de Brazzaville, Le Courrier de Kinshasa, Le Journal du Bassin du Congo.

Pour l'Adiac éditrice de ces trois journaux, cet accord qui sera finalisé en 2022 en présentiel à Moscou permet également de relayer la position russe sur les grands enjeux internationaux. « Nous nous intéressons particulièrement aux relations de la Russie avec le monde francophone, à l'actualité politique et économique africaine, à la coopération entre la Russie et l'Afrique et aux activités de l'ONU », souligne un correspondant de Tass, tout en donnant la priorité aux thématiques liées à la médecine et l'épidémiologie, l'économie, la sécurité et la coopération militaro-technique.

Grâce à ce partenariat qui vient compléter les accords déjà passés avec l'agence chinoise Xinhua et l'Agence France Presse, l'Adiac se positionne plus que jamais avec ses cinquante journalistes professionnels en véritable miroir de l'actualité nationale et mondiale dans toutes ses composantes.

L'Agence d'information Tass existe depuis 1904, à l'époque de la Russie tsariste avant d'être héritée par l'Union soviétique. « De nos jours, l'agence Tass compte à peu près 2 000 employés pour 400 journalistes dont la moitié travaille à l'étranger, y compris en Afrique dans les pays tels que la Maroc, la Tunisie, l'Egypte et l'Afrique du Sud », a précisé l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République du Congo, Guéorgui Tchepik.

Selon lui, la possibilité d'utiliser le fil d'information de Tass par l'Adiac est une opportunité de diffuser plus d'informations sur la Russie et sur sa politique extérieure.

« C'est une opportunité pour la visibilité de la Russie, mais aussi une fenêtre ouverte aux Congolais, en particulier, et l'ensemble des lecteurs d'Adiac de tout savoir sur la Russie dans les domaines économique, politique, culturel et même celui de l'éducation, en général », a déclaré le diplomate russe aux Dépêches de Brazzaville.